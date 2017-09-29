Переход Кейта в "Ливерпуль" в январе маловероятен

Переход полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта в "Ливерпуль" досрочно, в зимнее трансферное окно, практически исключен.

Минувшим летом клуб Бундеслиги наотрез отказался обсуждать продажу Кейта в "Ливерпуль". И тогда главный тренер "красных" Юрген Клопп сделал ход конем, договорившись с самим Наби о переходе на "Энфилд" через год.



Таким образом, еще в конце августа "Ливерпуль" объявил, что следующим летом выкупит Кейта за отступные в 48 миллионов фунтов. Соответствующий пункт об отступных становится активен только после окончания этого сезона.



Поскольку будущее игрока сборной Гвинеи предрешено, недавно в прессе появились слухи, что Кейта может перебраться в "Ливерпуль" раньше — уже в январе, пускай и за дополнительную плату.



Однако Liverpool Echo стало известно, что подобного рода сценарий маловероятен. Еще летом "РБ Лейпциг" дал четко понять, что дело вовсе не в деньгах, и для них дело принципа сохранить ведущего игрока как можно дольше.



Сообщается, что даже в случае непопадания в плей-офф Лиги Чемпионов, "РБ Лейпциг" не станет обсуждать досрочный переход 22-летнего Кейта в "Ливерпуль".