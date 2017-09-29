Уилшир хочет новый контракт с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир подтвердил, что хочет получить новый контракт с клубом.
Действующий контракт 25-летнего англичанина истекает в конце этого сезона, и главный тренер "канониров" Арсен Венгер уже заявил, что продление сотрудничества зависит от того, удастся ли Джеку оставаться в форме.
После яркого матча против БАТЭ в Лиге Европы Уилшир выразил надежду, что ему удастся заслужить новую сделку. Джек действительно чувствует, что играет за свое будущее.
"Ты всегда играешь за свое будущее. В данный момент я счастлив вернуться и снова ощущаю себя частью команды. Я долгое время не был полноценным игроком "Арсенала", но я вернулся — вернулся к тренировкам, вернулся в команду и снова играю матчи".
"Я делаю все возможное, чтобы оставаться в форме и хорошо тренироваться, поэтому посмотрим. Я не забегаю вперед чересчур далеко".
"Вижу ли я свое будущее здесь? Конечно. Я всю жизнь нахожусь в "Арсенале", и я люблю этот клуб. Клуб хорошо со мной обращается на протяжении этих лет, и у меня отличные отношения с тренером. Тренер начал использовать меня в матчах с 17 лет, и я всегда ему доверял. У нас отличное взаимопонимание, и, конечно, я хочу остаться", — цитирует Уилшира Daily Mail.
29.09.2017 20:00
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Последние комментарии:
на сигареты не хватает....
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Слить озила. Купить дублера уилшеру.
В 10 раз креативнее чем турок.
Месут может только обыгрываться друг с другом и навесы делать
Вилшер знает футбол гораздо проницательнее
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Если не сломается до конца сезона, то переподпишут.
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