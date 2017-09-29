Уилшир хочет новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир подтвердил, что хочет получить новый контракт с клубом.

Действующий контракт 25-летнего англичанина истекает в конце этого сезона, и главный тренер "канониров" Арсен Венгер уже заявил, что продление сотрудничества зависит от того, удастся ли Джеку оставаться в форме.



После яркого матча против БАТЭ в Лиге Европы Уилшир выразил надежду, что ему удастся заслужить новую сделку. Джек действительно чувствует, что играет за свое будущее.



"Ты всегда играешь за свое будущее. В данный момент я счастлив вернуться и снова ощущаю себя частью команды. Я долгое время не был полноценным игроком "Арсенала", но я вернулся — вернулся к тренировкам, вернулся в команду и снова играю матчи".



"Я делаю все возможное, чтобы оставаться в форме и хорошо тренироваться, поэтому посмотрим. Я не забегаю вперед чересчур далеко".



"Вижу ли я свое будущее здесь? Конечно. Я всю жизнь нахожусь в "Арсенале", и я люблю этот клуб. Клуб хорошо со мной обращается на протяжении этих лет, и у меня отличные отношения с тренером. Тренер начал использовать меня в матчах с 17 лет, и я всегда ему доверял. У нас отличное взаимопонимание, и, конечно, я хочу остаться", — цитирует Уилшира Daily Mail.