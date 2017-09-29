Клопп: "Коутиньо на 100 процентов с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет сомнений насчет самоотдачи полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как известно, Коутиньо уже вернулся к выступлениям за "красных" после того, как минувшим летом ему не удалось перейти в "Барселону". Пока что бразилец выглядит просто блестяще, отметившись голами в двух последних матчах.



Вместе с тем не утихают слухи, что Коутиньо не утратил свое желание уйти из "Ливерпуля", и в январе "Барселона" возобновит свой интерес. Однако Клопп не испытывает никаких сомнений относительно настроя Филиппе.



"Это просто хорошо, что он здесь. Не думаю, что нам нужно обсуждать эту ситуацию. В конце концов все мы профессионалы, и мы принимаем ситуацию такой, какая она есть".



"Как вы могли заметить, он в действительно хорошей форме. Это хорошо для нас, и это единственное, что имеет значение. Команда была по-настоящему счастлива, когда он вернулся, никто не касался этой темы. Таков профессиональный футбол, мы уже не любители".



"Иногда насчет некоторых игроков поступают предложения, иногда люди думают об этом, иногда нет. Это абсолютно нормально".



"Однако когда решение принято, важно на 100 процентов быть там, где ты находишься — только так можно быть успешным, и не только в футболе, но и в жизни. Он с нами на 100 процентов, и это классно", — цитирует Клоппа Sky Sports.