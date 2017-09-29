Моуриньо не надеется на скорое выздоровление Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что травма полузащитника Поля Погба носит долгосрочный характер.

Напомним, Погба получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" ранее в сентябре. При этом Моуриньо до сих пор отказывается называть сроки возвращения своего лидера, а пресса вынуждена гадать, называя сроки от нескольких недель до трех месяцев.



По прошествии 17 дней с момента травмы Жозе по-прежнему не располагает никакой конкретной информацией, но ставит Поля в один ряд с Маркосом Рохо и Златаном Ибрагимовичем, которые тяжело травмированы и отсутствуют уже многие месяцы.



"Он травмирован, он не может играть в субботу, и эта не та травма, в случае с которой я могу выражать надежду, как я это могу делать с Антонио Валенсией и Филом Джонсои".



"Я действительно надеюсь вскоре увидеть их на тренировках и надеюсь на их положительную динамику, но насчет долгосрочных травм я предпочитаю ничего не говорить. Поэтому Ибра, Погба и Рохо, — эти игроки, о которых я не думаю", — цитирует Моуриньо Sky Sports.