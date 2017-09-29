Менди вернется к апрелю, Агуэро не сыграет с "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает возвращение защитника Бенжамена Менди в строй к апрелю, а также подтвердил потерю нападающего Серхио Агуэро перед матчем против "Челси".

Сегодня в Барселоне Менди перенесет операцию на крестообразных связках колена, которые он надорвал в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе.



И хотя изначально существовали опасения, что 23-летний француз пропустит остаток сезона, Гвардиола надеется снова получить Менди в свое распоряжение к середине весны.



"Менди будет отсутствовать до полуфинала Лиги Чемпионов".



"Учитывая то, как Бенжамен Менди играет, его энергию, мы не можем заменить его. Нам придется играть иначе. Замены ему не существует во всем мире", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Хосеп сообщил, что "горожане" все еще ожидают вестей из Амстердама, где Агуэро угодил в автомобильную аварию, сидя в такси. Против "Челси" в субботу аргентинец точно не сыграет.



"Это был несчастный случай, и он восстановится в кратчайшие сроки. Не имею ничего против его поездки в Амстердам, у него был выходной. Я еще не разговаривал с ним. Для меня важно, что он в порядке".



"По предварительной информации, он сломал ребро, но мы не знаем наверняка. Он не сможет сыграть в субботу", — добавил Гвардиола.