Менди вернется к апрелю, Агуэро не сыграет с "Челси"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает возвращение защитника Бенжамена Менди в строй к апрелю, а также подтвердил потерю нападающего Серхио Агуэро перед матчем против "Челси".
Сегодня в Барселоне Менди перенесет операцию на крестообразных связках колена, которые он надорвал в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе.
И хотя изначально существовали опасения, что 23-летний француз пропустит остаток сезона, Гвардиола надеется снова получить Менди в свое распоряжение к середине весны.
"Менди будет отсутствовать до полуфинала Лиги Чемпионов".
"Учитывая то, как Бенжамен Менди играет, его энергию, мы не можем заменить его. Нам придется играть иначе. Замены ему не существует во всем мире", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Также Хосеп сообщил, что "горожане" все еще ожидают вестей из Амстердама, где Агуэро угодил в автомобильную аварию, сидя в такси. Против "Челси" в субботу аргентинец точно не сыграет.
"Это был несчастный случай, и он восстановится в кратчайшие сроки. Не имею ничего против его поездки в Амстердам, у него был выходной. Я еще не разговаривал с ним. Для меня важно, что он в порядке".
"По предварительной информации, он сломал ребро, но мы не знаем наверняка. Он не сможет сыграть в субботу", — добавил Гвардиола.
29.09.2017 17:15
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Последние комментарии:
Поражаюсь стабильности гритки, слился с темы, стер комменты, в новой ветке тут как тут типа собирает. Видимо в лобная кость при рождении вышла слишком толстой.
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Это всё АПЛ. Кто там следующий в лазарет, Бернарду Сильва, Данило?
Никого не жалко, никого
Ни тебя, ни меня, ни его
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Как обычно фартажопым синим приперло
Каждый год одно и тоже
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только обоссанные хохлы да еще и пенсы трут комменты
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Почему тут половина сообщества такие идиоты? Такое впечатление что их в семье дрючат, на работе дрючат.... в метро дрючат, а они приходят сюда и мстят всем создавая образы успешных лиц!
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Фанаты «Ливерпуля»: «Русские лишь сейчас дошли до того, что мы делали давно»
даже сковзеры ссут на отсталых рузьке)
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бывает.
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Обоссаным повезло. Без Аугерчика у них есть шанс на очки против Королей
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Мдааа. Типикал отскок щ0льсей.
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Конечно жаль, особенно Менди, который уже стал лучшим на своей позиции, но синюю помойку chelsea обыграла бы и наша молодежная команда. Наверняка Пеп даст отдохнуть многим лидерам на этот легкий матч.
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Не завидую фанам Ситей, такую форму набрали Менди и Агуша и тут бац.
Хотя у нас не лучше
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чет жаль менди, такой зверь...
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6ля хреново что только до апреля, а агуша скорее всего пропустит максимум 2 тура(
жаль, не повезло с тяжестью травмами, я бы хотел чтобы они подольше полечились
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Сраптан как ты? Как трицепс поживает?))
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Кажись, удача на стороне Челси. Главное чтоб в ничейку катнули.
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Сколько можно просить бля.. Михайло я твой анус ебать больше не буду, если логин не поменяешь
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только опущенцы зашкварные вроде безвиза трут комменты
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Фууууууууууух, спасибо Боже
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