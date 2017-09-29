Менди вернется к апрелю, Агуэро не сыграет с "Челси"

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает возвращение защитника Бенжамена Менди в строй к апрелю, а также подтвердил потерю нападающего Серхио Агуэро перед матчем против "Челси".

Сегодня в Барселоне Менди перенесет операцию на крестообразных связках колена, которые он надорвал в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе.

И хотя изначально существовали опасения, что 23-летний француз пропустит остаток сезона, Гвардиола надеется снова получить Менди в свое распоряжение к середине весны.

"Менди будет отсутствовать до полуфинала Лиги Чемпионов".

"Учитывая то, как Бенжамен Менди играет, его энергию, мы не можем заменить его. Нам придется играть иначе. Замены ему не существует во всем мире", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Также Хосеп сообщил, что "горожане" все еще ожидают вестей из Амстердама, где Агуэро угодил в автомобильную аварию, сидя в такси. Против "Челси" в субботу аргентинец точно не сыграет.

"Это был несчастный случай, и он восстановится в кратчайшие сроки. Не имею ничего против его поездки в Амстердам, у него был выходной. Я еще не разговаривал с ним. Для меня важно, что он в порядке".

"По предварительной информации, он сломал ребро, но мы не знаем наверняка. Он не сможет сыграть в субботу", — добавил Гвардиола.



Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2017 17:15

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 29.09.2017 19:12 # imf-tau
    Поражаюсь стабильности гритки, слился с темы, стер комменты, в новой ветке тут как тут типа собирает. Видимо в лобная кость при рождении вышла слишком толстой.

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  2. sausage 29.09.2017 19:07 # sausage
    Это всё АПЛ. Кто там следующий в лазарет, Бернарду Сильва, Данило?
    Никого не жалко, никого
    Ни тебя, ни меня, ни его

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  3. mu-hater 29.09.2017 18:46 # mu-hater
    Как обычно фартажопым синим приперло
    Каждый год одно и тоже

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  4. al-faarabi 29.09.2017 18:37 # al-faarabi
    только обоссанные хохлы да еще и пенсы трут комменты

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  5. bes-ter 29.09.2017 18:31 # bes-ter
    Почему тут половина сообщества такие идиоты? Такое впечатление что их в семье дрючат, на работе дрючат.... в метро дрючат, а они приходят сюда и мстят всем создавая образы успешных лиц!

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  6. bezviz 29.09.2017 18:28 # bezviz
    Фанаты «Ливерпуля»: «Русские лишь сейчас дошли до того, что мы делали давно»

    даже сковзеры ссут на отсталых рузьке)

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  7. contrario 29.09.2017 18:23 # contrario
    бывает.

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  8. daikirai 29.09.2017 18:23 # daikirai
    Обоссаным повезло. Без Аугерчика у них есть шанс на очки против Королей

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  9. paul-shark 29.09.2017 18:22 # paul-shark
    Мдааа. Типикал отскок щ0льсей.

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  10. sterling07 29.09.2017 18:15 # sterling07
    Конечно жаль, особенно Менди, который уже стал лучшим на своей позиции, но синюю помойку chelsea обыграла бы и наша молодежная команда. Наверняка Пеп даст отдохнуть многим лидерам на этот легкий матч.

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  11. thespur 29.09.2017 18:13 # thespur
    Не завидую фанам Ситей, такую форму набрали Менди и Агуша и тут бац.
    Хотя у нас не лучше

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  12. wengerrrro 29.09.2017 18:12 # wengerrrro
    чет жаль менди, такой зверь...

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  13. bezviz 29.09.2017 17:56 # bezviz
    6ля хреново что только до апреля, а агуша скорее всего пропустит максимум 2 тура(
    жаль, не повезло с тяжестью травмами, я бы хотел чтобы они подольше полечились

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  14. bodom 29.09.2017 17:45 # bodom
    Сраптан как ты? Как трицепс поживает?))

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  15. imf-tau 29.09.2017 17:36 # imf-tau
    Кажись, удача на стороне Челси. Главное чтоб в ничейку катнули.

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  16. mazabyka 29.09.2017 17:21 # mazabyka
    Сколько можно просить бля.. Михайло я твой анус ебать больше не буду, если логин не поменяешь

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  17. mr-s1n1st3r 29.09.2017 17:19 # mr-s1n1st3r
    только опущенцы зашкварные вроде безвиза трут комменты

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  18. staryi-eblan 29.09.2017 17:17 # staryi-eblan
    Фууууууууууух, спасибо Боже

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