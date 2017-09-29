Гвардиола считает игру МЮ примитивной

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что соседи из "Манчестер Юнайтед" полагаются только на длинные передачи.

К концу сентября клубы из Манчестера уверенно возглавляют Премьер-Лигу, однако Гвардиола считает более привлекательным стиль других конкурентов - "Челси" и "Тоттенхэма".



"Прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии – Эрик Дайер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана – все эти футболисты умеют и, что самое главное, хотят играть в пас".



"Я вижу, как играет "Челси", как играет "Тоттенхэм". Эти команды действительно хотят играть в футбол. Они любят комбинировать и выстраивать позиционные атаки".



"Юнайтед" же использует длинные передачи и действует на подборах. У них есть Феллайни и Погба, с которыми они могут играть подобным образом. В любом случае я с огромным уважением отношусь к нашим соседям", - цитирует Гвардиолу BBC.