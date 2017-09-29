Гвардиола считает игру МЮ примитивной

Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что соседи из "Манчестер Юнайтед" полагаются только на длинные передачи.

К концу сентября клубы из Манчестера уверенно возглавляют Премьер-Лигу, однако Гвардиола считает более привлекательным стиль других конкурентов - "Челси" и "Тоттенхэма".

"Прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии – Эрик Дайер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана – все эти футболисты умеют и, что самое главное, хотят играть в пас".

"Я вижу, как играет "Челси", как играет "Тоттенхэм". Эти команды действительно хотят играть в футбол. Они любят комбинировать и выстраивать позиционные атаки".

"Юнайтед" же использует длинные передачи и действует на подборах. У них есть Феллайни и Погба, с которыми они могут играть подобным образом. В любом случае я с огромным уважением отношусь к нашим соседям", - цитирует Гвардиолу BBC.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1602

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. charlton 29.09.2017 16:53 # charlton
    Правду сказал, но это была похвала

    (ответить)

  2. ravi 29.09.2017 16:39 # ravi
    Гвардиола сыграл на опережение. Ежу понятно что вот вот, Моур начнет свой излюбленный трештокинг, в чем он безусловно мастер, только немаловажно что бы направление исходило от него, а тут внезапно отвечать уже придется ему. Любопытная ситуация, уверен ответочка прилетит уже завтра - послезавтра

    (ответить)

  3. ganinilyha 29.09.2017 16:31 # ganinilyha
    Таков сейчас Моуринью. Терпите.

    (ответить)

  4. selfish 29.09.2017 16:29 # selfish
    У МЮ самая физически сильная и тупая команда
    Берет не техникой, а силой

    (ответить)

  5. parlor3 29.09.2017 16:15 # parlor3
    К сожалению красивой игрой сложно выиграть что то серьезное....
    Не все команды могут себе это позволить.

    (ответить)

  6. second005 29.09.2017 16:06 # second005
    Абсолютно все мочатся на скам

    (ответить)

  7. mancityman 29.09.2017 16:04 # mancityman
    да просто конченный скум, все верно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: