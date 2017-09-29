Гвардиола считает игру МЮ примитивной
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что соседи из "Манчестер Юнайтед" полагаются только на длинные передачи.
К концу сентября клубы из Манчестера уверенно возглавляют Премьер-Лигу, однако Гвардиола считает более привлекательным стиль других конкурентов - "Челси" и "Тоттенхэма".
"Прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии – Эрик Дайер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана – все эти футболисты умеют и, что самое главное, хотят играть в пас".
"Я вижу, как играет "Челси", как играет "Тоттенхэм". Эти команды действительно хотят играть в футбол. Они любят комбинировать и выстраивать позиционные атаки".
"Юнайтед" же использует длинные передачи и действует на подборах. У них есть Феллайни и Погба, с которыми они могут играть подобным образом. В любом случае я с огромным уважением отношусь к нашим соседям", - цитирует Гвардиолу BBC.
29.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
Правду сказал, но это была похвала
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Гвардиола сыграл на опережение. Ежу понятно что вот вот, Моур начнет свой излюбленный трештокинг, в чем он безусловно мастер, только немаловажно что бы направление исходило от него, а тут внезапно отвечать уже придется ему. Любопытная ситуация, уверен ответочка прилетит уже завтра - послезавтра
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Таков сейчас Моуринью. Терпите.
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У МЮ самая физически сильная и тупая команда
Берет не техникой, а силой
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К сожалению красивой игрой сложно выиграть что то серьезное....
Не все команды могут себе это позволить.
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Абсолютно все мочатся на скам
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да просто конченный скум, все верно
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