"Барселона" может войти в Премьер-Лигу

В случае выхода Каталонии из состава Испании "Барселона" может покинуть Примеру и присоединиться к Премьер-Лиге.

В предстоящее воскресенье Каталония проведет референдум на тему независимости. Правительство Испании объявило голосование "незаконным", а премьер-министр Мариано и вовсе заявил, что "выборы не состоятся".



Если референдум все-таки пройдет, а местные жители проголосуют за выход из состава Испании, "Барселона" может покинуть Ла Лигу и войти в Премьер-Лигу.



"В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге - "Барселоне", "Эспаньолу" и "Жироне" - придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран - Италия, Франция или даже Англия".



"Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает "Монако", а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против", - сообщил министр спорта Каталонии Жерар Фигерасе.