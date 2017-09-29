"Барселона" может войти в Премьер-Лигу

Барселона В случае выхода Каталонии из состава Испании "Барселона" может покинуть Примеру и присоединиться к Премьер-Лиге.

В предстоящее воскресенье Каталония проведет референдум на тему независимости. Правительство Испании объявило голосование "незаконным", а премьер-министр Мариано и вовсе заявил, что "выборы не состоятся".

Если референдум все-таки пройдет, а местные жители проголосуют за выход из состава Испании, "Барселона" может покинуть Ла Лигу и войти в Премьер-Лигу.

"В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге - "Барселоне", "Эспаньолу" и "Жироне" - придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран - Италия, Франция или даже Англия".

"Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает "Монако", а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против", - сообщил министр спорта Каталонии Жерар Фигерасе.




Метки Барселона, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 5420

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Последние комментарии:




  1. andros13 29.09.2017 16:50 # andros13
    Жидомассоны не разрешат отделиться

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  2. ganinilyha 29.09.2017 16:44 # ganinilyha
    Что ж не в России-то

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  3. cfc000000 29.09.2017 16:11 # cfc000000
    Чёт пиздеж в глаз попал

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  4. meshuggah 29.09.2017 15:59 # meshuggah
    Фигерасе

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  5. manutd-20champ 29.09.2017 15:55 # manutd-20champ
    бредятина

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  6. chelsea1983 29.09.2017 15:48 # chelsea1983
    Так представляю заголовки Челси на выезде в рамках 12 тура пример лиги разгромил Барселону

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  7. van-der-slav 29.09.2017 15:42 # van-der-slav
    Забавно но если команды играют в чемпионатах других стан то в чем проблема выступать в чемпионате испании как клуб из каталонии? Новость ни о чем

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  8. akadam 29.09.2017 15:36 # akadam
    Каждую неделю командам летать через всю Европу?

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  9. rollik707 29.09.2017 15:29 # rollik707
    Успехов и скорейшего отсоединения этим топорям! Пусть у себя организовывают свой собственный чемпионат, как раз всегда будут на первых позициях.

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  10. charlton 29.09.2017 15:29 # charlton
    Тогда АПЛ будет непобедима

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  11. daikirai 29.09.2017 15:25 # daikirai
    Норм. Будет хоть один достойный конкурент для Королей. Только вот мировое жидовское правительство не разрешит Каталонии отделиться, и так понятно

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  12. mr-terry 29.09.2017 15:18 # mr-terry
    скум и орс будут регулярно сосать
    прям как сейчас,только ещё больше

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  13. bezviz 29.09.2017 15:17 # bezviz
    да в испании останутся играть, они зае6утся летать на остров

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  14. j-silver 29.09.2017 15:16 # j-silver
    я тогда закончу вообще все

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  15. blackdreamer 29.09.2017 15:09 # blackdreamer
    навяжут мю борьбу за 6 место как раз

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  16. mudv 29.09.2017 15:09 # mudv
    опа. ну это же надо.лишь бы чё написать

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  17. volwebni4ek 29.09.2017 15:08 # volwebni4ek
    Только не в ПЛ, а в 4й дивизион)

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  18. pistolero-lfc 29.09.2017 15:06 # pistolero-lfc
    Коутиньо в Барсу не пойдёт, Барса к Коутиньо пойдёт. Клопп-топ.
    P.S.: странная идея. у клубов из лиги 3 или воскресной лиги не хватит денег на транспорт, если попадётся Барса в Кубке Англии.

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  19. antivariant 29.09.2017 15:05 # antivariant
    будем ебать и переворачивать, запросятся обратно через год

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  20. geronimo 29.09.2017 15:03 # geronimo
    доxyя делов, ага. Бред какой-то.

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