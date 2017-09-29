"Барселона" может войти в Премьер-Лигу
В случае выхода Каталонии из состава Испании "Барселона" может покинуть Примеру и присоединиться к Премьер-Лиге.
В предстоящее воскресенье Каталония проведет референдум на тему независимости. Правительство Испании объявило голосование "незаконным", а премьер-министр Мариано и вовсе заявил, что "выборы не состоятся".
Если референдум все-таки пройдет, а местные жители проголосуют за выход из состава Испании, "Барселона" может покинуть Ла Лигу и войти в Премьер-Лигу.
"В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге - "Барселоне", "Эспаньолу" и "Жироне" - придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран - Италия, Франция или даже Англия".
"Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает "Монако", а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против", - сообщил министр спорта Каталонии Жерар Фигерасе.
29.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
Жидомассоны не разрешат отделиться
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Что ж не в России-то
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Чёт пиздеж в глаз попал
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Фигерасе
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бредятина
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Так представляю заголовки Челси на выезде в рамках 12 тура пример лиги разгромил Барселону
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Забавно но если команды играют в чемпионатах других стан то в чем проблема выступать в чемпионате испании как клуб из каталонии? Новость ни о чем
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Каждую неделю командам летать через всю Европу?
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Успехов и скорейшего отсоединения этим топорям! Пусть у себя организовывают свой собственный чемпионат, как раз всегда будут на первых позициях.
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Тогда АПЛ будет непобедима
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Норм. Будет хоть один достойный конкурент для Королей. Только вот мировое жидовское правительство не разрешит Каталонии отделиться, и так понятно
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скум и орс будут регулярно сосать
прям как сейчас,только ещё больше
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да в испании останутся играть, они зае6утся летать на остров
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я тогда закончу вообще все
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навяжут мю борьбу за 6 место как раз
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опа. ну это же надо.лишь бы чё написать
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Только не в ПЛ, а в 4й дивизион)
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Коутиньо в Барсу не пойдёт, Барса к Коутиньо пойдёт. Клопп-топ.
P.S.: странная идея. у клубов из лиги 3 или воскресной лиги не хватит денег на транспорт, если попадётся Барса в Кубке Англии.
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будем ебать и переворачивать, запросятся обратно через год
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доxyя делов, ага. Бред какой-то.
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