Алли дисквалифицирован на один матч сборной Англии

Деле Алли ФИФА дисквалифицировала на одну игру полузащитника сборной Англии Дели Алли за средний палец, показанный в матче со Словакией в сентябре.

После матча, завершившегося победой англичан 2:1, Алли рассказал, что этот жест был направлен в адрес его бывшего одноклубника по "Тоттенхэму" Кайла Уолкера. Игроки не сочли лишним объясниться перед ФИФА, отправив соответствующее письмо.

Чиновники не оценили шутку 21-летнего Алли, дисквалифицировали игрока на один матч, а также оштрафовали его на 3,5 тысячи фунтов. Таким образом, Деле пропустит поединок против Словении, который состоится 5 октября на "Уэмбли".

Отметим, что изначально Алли грозил бан на четыре игры. Если бы ФИФА приняла более суровое решение, Деле мог пропустить два стартовых матча Чемпионата Мира в России.




Метки Алли, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2017 14:25

Количество просмотров Просмотров: 591

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.09.2017 15:52 # manutd-20champ
    один палец-один матч

    (ответить)

  2. rollik707 29.09.2017 14:50 # rollik707
    Успехов и скорейшего возвращения после дисквы.

    (ответить)

  3. akadam 29.09.2017 14:41 # akadam
    Не важно, кому он показал, а где. Люди смотрят. Детям какой пример.

    (ответить)

  4. vtp 29.09.2017 14:34 # vtp
    сколько времени разбирались, е*ать клоуны

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: