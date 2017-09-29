Алли дисквалифицирован на один матч сборной Англии
ФИФА дисквалифицировала на одну игру полузащитника сборной Англии Дели Алли за средний палец, показанный в матче со Словакией в сентябре.
После матча, завершившегося победой англичан 2:1, Алли рассказал, что этот жест был направлен в адрес его бывшего одноклубника по "Тоттенхэму" Кайла Уолкера. Игроки не сочли лишним объясниться перед ФИФА, отправив соответствующее письмо.
Чиновники не оценили шутку 21-летнего Алли, дисквалифицировали игрока на один матч, а также оштрафовали его на 3,5 тысячи фунтов. Таким образом, Деле пропустит поединок против Словении, который состоится 5 октября на "Уэмбли".
Отметим, что изначально Алли грозил бан на четыре игры. Если бы ФИФА приняла более суровое решение, Деле мог пропустить два стартовых матча Чемпионата Мира в России.
29.09.2017 14:25
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один палец-один матч
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Успехов и скорейшего возвращения после дисквы.
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Не важно, кому он показал, а где. Люди смотрят. Детям какой пример.
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сколько времени разбирались, е*ать клоуны
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