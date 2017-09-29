Гвардиола: "Только трофеи спасут меня от увольнения"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что только трофеи позволят ему спасти работу на "Этихад".

Дебютный сезон в Премьер-Лиге стал первым в тренерской карьере Гвардиолы, который специалист завершил без трофея. Пеп уверен: если ситуация повторится вновь, ему придется попрощаться с работой в "Сити".

"Бессмысленно отрицать, что от меня ждут трофеев. О тренерах и командах судят только по тому количеству турниров, которые им удалось выиграть. Если мы останемся без титулов, это будет провал. Я понимаю это".

"Я не знаю, что произойдет в будущем, но я счастлив быть здесь. Все зависит от того, какого успеха мы добьемся. В больших клубах вроде "Сити" вас лишают работы, если команда заканчивает сезон без трофея", - цитирует Гвардиолу BBC.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2017 14:00

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  1. j-silver 29.09.2017 14:13 # j-silver
    анчи уже примеряется на твое место

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  2. selfish 29.09.2017 14:09 # selfish
    у меня так знакомый помер

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  3. gringo1990 29.09.2017 14:07 # gringo1990
    Арсенал чемпик!

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  4. dragonishka 29.09.2017 14:01 # dragonishka
    Бля, сначала прочитал: "только рефери спасут меня от увольнения".

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