Гвардиола: "Только трофеи спасут меня от увольнения"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что только трофеи позволят ему спасти работу на "Этихад".

Дебютный сезон в Премьер-Лиге стал первым в тренерской карьере Гвардиолы, который специалист завершил без трофея. Пеп уверен: если ситуация повторится вновь, ему придется попрощаться с работой в "Сити".



"Бессмысленно отрицать, что от меня ждут трофеев. О тренерах и командах судят только по тому количеству турниров, которые им удалось выиграть. Если мы останемся без титулов, это будет провал. Я понимаю это".



"Я не знаю, что произойдет в будущем, но я счастлив быть здесь. Все зависит от того, какого успеха мы добьемся. В больших клубах вроде "Сити" вас лишают работы, если команда заканчивает сезон без трофея", - цитирует Гвардиолу BBC.