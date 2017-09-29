"Тоттенхэм" не продал Сиссоко, потому что не было предложений

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что "шпоры" не продали полузащитника Муссу Сиссоко только по одной причине: на француза не нашлось покупателя.

Еще по ходу дебютного сезона Сиссоко на "Уайт Харт Лэйн" Почеттино не раз предъявлял французу претензии. Летом Маурисио был готов продать полузащитника, однако на игрока банально не нашлось покупателя.



"Он первым выразил желание уйти, потому что в конце сезона его ждет Чемпионат Мира, и он очень хочет поехать в Россию. Предложений по нему не поступало, но я счастлив, что он остался и теперь играет с первых минут".



"В прошлом сезоне он не часто выходил на поле, и именно поэтому Мусса хотел сменить клуб. В конце концов он решил остаться с нами: наблюдая за его игрой сейчас, вы понимаете, что он заслуживает практику", - цитирует Почеттино The Guardian.