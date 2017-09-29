"Тоттенхэм" не продал Сиссоко, потому что не было предложений

Сиссоко и Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что "шпоры" не продали полузащитника Муссу Сиссоко только по одной причине: на француза не нашлось покупателя.

Еще по ходу дебютного сезона Сиссоко на "Уайт Харт Лэйн" Почеттино не раз предъявлял французу претензии. Летом Маурисио был готов продать полузащитника, однако на игрока банально не нашлось покупателя.

"Он первым выразил желание уйти, потому что в конце сезона его ждет Чемпионат Мира, и он очень хочет поехать в Россию. Предложений по нему не поступало, но я счастлив, что он остался и теперь играет с первых минут".

"В прошлом сезоне он не часто выходил на поле, и именно поэтому Мусса хотел сменить клуб. В конце концов он решил остаться с нами: наблюдая за его игрой сейчас, вы понимаете, что он заслуживает практику", - цитирует Почеттино The Guardian.




Метки Почеттино, Сиссоко, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 29.09.2017 13:00

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  1. selfish 29.09.2017 14:09 # selfish
    его вообще то чуть в Стоук не спихнули

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  2. osivori 29.09.2017 13:39 # osivori
    вообще то гнилой парень

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  3. mr-terry 29.09.2017 13:16 # mr-terry
    это не норма

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