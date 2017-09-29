Эшли Янг хочет заслужить новый контракт с "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг заявил, что хочет продлить свое пребывание в клубе за пределы этого сезона.

Действующий контракт 32-летнего англичанина истекает уже в конце этого сезона, однако своей уверенной игрой в последние недели Эшли дал клубу повод задуматься о новой сделке.



Как полагает The Telegraph, если Янг не сбавит обороты, то до Нового года вполне может получить приглашение к столу переговоров. Сам Эшли счастлив на "Олд Траффорд" и был бы рад продлить сотрудничество с "Юнайтед".



"Это удивительные времена для клуба, и я хочу быть частью этого успеха. Будучи футболистом, ты хочешь выигрывать трофеи и выступать за успешную команду. И для меня "Манчестер Юнайтед" как раз является таким клубом".



"Это самый успешный клуб в Англии, и я надеюсь, мы сможем что-нибудь добавить к выигранным в прошлом сезоне трофеям".



"Я действительно хорошо чувствую себя здесь. Конечно, я горжусь тем, что надеваю капитанскую повязку "Юнайтед". Это честь для меня, и это показывает, что тренер верит в меня. Я должен отблагодарить его за это и думаю, у меня это получается делать".



"Мне удается поддерживать себя в форме, я вернулся в основу и надеюсь там остаться", — цитирует Янга The Telegraph.