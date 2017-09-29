Эшли Янг хочет заслужить новый контракт с "Юнайтед"

Эшли Янг Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг заявил, что хочет продлить свое пребывание в клубе за пределы этого сезона.

Действующий контракт 32-летнего англичанина истекает уже в конце этого сезона, однако своей уверенной игрой в последние недели Эшли дал клубу повод задуматься о новой сделке.

Как полагает The Telegraph, если Янг не сбавит обороты, то до Нового года вполне может получить приглашение к столу переговоров. Сам Эшли счастлив на "Олд Траффорд" и был бы рад продлить сотрудничество с "Юнайтед".

"Это удивительные времена для клуба, и я хочу быть частью этого успеха. Будучи футболистом, ты хочешь выигрывать трофеи и выступать за успешную команду. И для меня "Манчестер Юнайтед" как раз является таким клубом".

"Это самый успешный клуб в Англии, и я надеюсь, мы сможем что-нибудь добавить к выигранным в прошлом сезоне трофеям".

"Я действительно хорошо чувствую себя здесь. Конечно, я горжусь тем, что надеваю капитанскую повязку "Юнайтед". Это честь для меня, и это показывает, что тренер верит в меня. Я должен отблагодарить его за это и думаю, у меня это получается делать".

"Мне удается поддерживать себя в форме, я вернулся в основу и надеюсь там остаться", — цитирует Янга The Telegraph.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2017 12:00

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  1. obey-mikel 29.09.2017 14:25 # obey-mikel
    _____________________
    зеркало

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  2. paul-shark 29.09.2017 13:14 # paul-shark
    Выше говно и ниже тоже.

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  3. suddenly 29.09.2017 12:28 # suddenly
    Два говна сидят комментируют новость :)

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  4. geronimo 29.09.2017 12:07 # geronimo
    у него говно во рту?

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  5. j-silver 29.09.2017 12:04 # j-silver
    голубиного помета этому господину в черной коже

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