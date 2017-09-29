Оуэн: "Удивлюсь, если Лукаку не забьет 30 голов в этом сезоне"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн считает, что Ромелу Лукаку забьет не менее 30 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне.

В среду вечером против ЦСКА Лукаку довел количество своих голов за "Юнайтед" до 10, которые он забил в девяти матчах. Даже главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо выразил удивление высочайшей результативность 24-летнего бельгийца.



Оуэн считает, что для Лукаку не составит труда добраться до отметки 30 голов в этом сезоне, ведь Ромелу находится в самом расцвете сил и практически никогда не травмируется.



"Ему лишь нужно оставаться в здравии и быть доступным для выбора. Играя за эту команду в ее нынешнем состоянии, ты всегда будешь иметь много моментов".



"Я удивлюсь, если он не достигнет отметки в 30 голов. Он не тот игрок, который склонен к травмам, поэтому ничто не остановит его", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.