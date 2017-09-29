Венгер: "Уилшир на пути к своей лучшей форме"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его полузащитник Джек Уилшир находится на пути к своей лучшей форме.
В день, когда Уилшир остался вне заявки сборной Англии на матчи против Словении и Литвы, Джек великолепным образом сыграл за свой клуб против БАТЭ в рамках Лиги Европы.
После победы в Борисове со счетом 2:4 Венгер похвалил 25-летнего полузащитника и выразил надежду, что прогресс Джека не будет нарушен новыми травмами.
"Он выдающимся образом провел первый тайм. Он сражается до конца. Он на пути к своей лучшей форме, и он доказал это. Он в том возрасте, когда обычно игрок находится в самом расцвете сил. Его дела идут в гору. Серия травм — единственное, что мешало его развитию".
"Надеюсь — и я просто молюсь об этом — у него больше не возникнет никаких проблем со здоровьем, и мы будем наблюдать, как он становится все сильнее и сильнее. Он в очередной раз показал, что не растерял свои таланты", — цитирует Венгера The Independent.
29.09.2017 10:00
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Последние комментарии:
Надеяться прокачать и на продажу?!
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В 1-м тайме был лучшим на поле, а вот во 2-м заметно сдал, видимо из-за усталости. С Донкастером тоже самое было. Судя по всему, Джек пока ещё не в тех физ. кондициях чтобы проводить весь матч на хорошем уровне.
Жаль что через месяц- два снова угодит в лазарет, и все усилия будут напрасны. С ним уже всё ясно, такое кол-во травм не может пройти бесследно. Кто профессионально занимался спортом понимает это.
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Не сглазь Веня!
Джек, тащи!)
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Я всегда верил в этого парня и до последнего надеялся, что он вернёт свою игру. Иншаллах чтобы так было и дальше, и чтобы обошлось без травм.
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через пару матчей свернет с этого пути в больничку, по традиции
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