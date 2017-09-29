Венгер: "Уилшир на пути к своей лучшей форме"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его полузащитник Джек Уилшир находится на пути к своей лучшей форме.

В день, когда Уилшир остался вне заявки сборной Англии на матчи против Словении и Литвы, Джек великолепным образом сыграл за свой клуб против БАТЭ в рамках Лиги Европы.



После победы в Борисове со счетом 2:4 Венгер похвалил 25-летнего полузащитника и выразил надежду, что прогресс Джека не будет нарушен новыми травмами.



"Он выдающимся образом провел первый тайм. Он сражается до конца. Он на пути к своей лучшей форме, и он доказал это. Он в том возрасте, когда обычно игрок находится в самом расцвете сил. Его дела идут в гору. Серия травм — единственное, что мешало его развитию".



"Надеюсь — и я просто молюсь об этом — у него больше не возникнет никаких проблем со здоровьем, и мы будем наблюдать, как он становится все сильнее и сильнее. Он в очередной раз показал, что не растерял свои таланты", — цитирует Венгера The Independent.