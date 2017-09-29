Анчелотти хочет вернуться в Премьер-Лигу

После своего увольнения с поста главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти хочет подыскать себе работу в Премьер-Лиге.

Слухи о том, что экс-наставник "Челси" помышляет о возвращении в английский футбол появились еще пару недель назад. Сообщалось, что "Бавария" может отказаться от услуг Анчелотти в конце сезона.



Однако на самом деле терпение руководства "Баварии" иссякло уже после поражения 3:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в минувшую среду. На следующий день после матча в Париже Карло было указано на дверь.



Можно не сомневаться, что на Анчелотти, становившегося чемпионом в Италии, Англии, Франции, Испании и Германии, будет существовать большой спрос — уже сейчас Карло сватают назад на родину в амбициозный "Милан", который подумывает о расставании с Винценцо Монтеллой.



Однако The Telegraph располагает информацией, что сам Анчелотти предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, где за два сезона с "Челси" он выиграл чемпионский титул и Кубок Лиги.



Сообщается, что на контакт с Карло уже вышел "Вест Хэм", имеющий серьезные претензии к Славену Биличу после невыразительного старта сезона. Окажутся ли "молотобойцы" достаточно большим клубом для трехкратного победителя Лиги Чемпионов, еще предстоит узнать.



Отметим, в прошлом интерес к Анчелотти также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Первые видели в Карло возможного преемника сэра Алекса Фергюсона, а у вторых итальянец побывал на собеседовании до назначения Юргена Клоппа.



Идеальным вариантом для Анчелотти мог бы стать "Арсенал", однако Арсен Венгер едва заключил новый двухлетний контракт и пока не собирается оставлять свой пост.