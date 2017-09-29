Анчелотти хочет вернуться в Премьер-Лигу

Карло Анчелотти После своего увольнения с поста главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти хочет подыскать себе работу в Премьер-Лиге.

Слухи о том, что экс-наставник "Челси" помышляет о возвращении в английский футбол появились еще пару недель назад. Сообщалось, что "Бавария" может отказаться от услуг Анчелотти в конце сезона.

Однако на самом деле терпение руководства "Баварии" иссякло уже после поражения 3:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в минувшую среду. На следующий день после матча в Париже Карло было указано на дверь.

Можно не сомневаться, что на Анчелотти, становившегося чемпионом в Италии, Англии, Франции, Испании и Германии, будет существовать большой спрос — уже сейчас Карло сватают назад на родину в амбициозный "Милан", который подумывает о расставании с Винценцо Монтеллой.

Однако The Telegraph располагает информацией, что сам Анчелотти предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, где за два сезона с "Челси" он выиграл чемпионский титул и Кубок Лиги.

Сообщается, что на контакт с Карло уже вышел "Вест Хэм", имеющий серьезные претензии к Славену Биличу после невыразительного старта сезона. Окажутся ли "молотобойцы" достаточно большим клубом для трехкратного победителя Лиги Чемпионов, еще предстоит узнать.

Отметим, в прошлом интерес к Анчелотти также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Первые видели в Карло возможного преемника сэра Алекса Фергюсона, а у вторых итальянец побывал на собеседовании до назначения Юргена Клоппа.

Идеальным вариантом для Анчелотти мог бы стать "Арсенал", однако Арсен Венгер едва заключил новый двухлетний контракт и пока не собирается оставлять свой пост.



Метки Анчелотти, Бавария, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3491

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Последние комментарии:




  1. nurgissa10 29.09.2017 11:32 # nurgissa10
    В арсенал его

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  2. tursa 29.09.2017 11:22 # tursa
    карло на юргена?

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  3. thegodfather 29.09.2017 11:15 # thegodfather
    он выиграл с челси чемпик и кубок англии, а не лиги.

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  4. makeewadim 29.09.2017 10:49 # makeewadim
    Да Карло, осталось Гиннесс и Килкенни попробовать)

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  5. mu-fc 29.09.2017 10:46 # mu-fc
    клоп разрывай контракт и беги с этой помойки пока есть шанс, карло пусть придет к лузерам

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  6. mkhitaryan 29.09.2017 10:40 # mkhitaryan
    Тренер, который по мнению экспертов фапли лучше САФа. У обоих по 4 финала в ЛЧ, но САФ в Европе, оказывается "сосольда", а Карло - гений. И это не говоря о кубках кубков, которых у САФа 2, а у Карло - ноль. Не говоря уже о том,что на национальном уровне у Карло достижений чуть больше, чем нихyя. Чемпионаты во 4 странах звучат,конечно, убедительно, пока не узнаешь, что их там всего-то по 1 со страны. Да и в национальных кубках дела как-то не ахти.Не говоря уже о том, что итальянца до 2003 г и за тренера не считали. Совсем как у Аллегри все было в этом плане. Короче, Карло, конечно, выдающийся тренер, но явно не затмевает САФа.

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  7. osivori 29.09.2017 10:37 # osivori
    тренер высочайшей квалификации и прекрасный человек

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  8. bratella 29.09.2017 10:35 # bratella
    Клоппо в Баварию, Анчи в Лфк

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  9. chelsealondon 29.09.2017 10:25 # chelsealondon
    Лютый топарик....

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  10. j-silver 29.09.2017 09:51 # j-silver
    скаму надо присмотреться. моур после нг начнет саботировать и сдиваться, чтоб оступные получить и им понадобиться коач. а папа карло топеркоач

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  11. smancunian 29.09.2017 09:24 # smancunian
    Арсенал идеальный вариант для всех. Уволят Венгера при первом крупном поражении. Смена тренера может подстрекнуть Озила и Санчеса подписать новый контракт и вернуться в топ-4.

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  12. pistolero-lfc 29.09.2017 09:22 # pistolero-lfc
    Где-то в Суонси Сити заплакал Ренату Санчеш

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  13. slavik92 29.09.2017 09:20 # slavik92
    нуедачное время щас для него. стоит перерыв взять до конца года.
    вест хем/милан не варик для такого топа.

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  14. vladvlad123 29.09.2017 09:20 # vladvlad123
    Сразу на ум пришёл Вест Хем, но папе Карло это едва ли интересно. Все интересные места в Англии заняты, поэтому скорее всего он окажется в Милане, что вполне логично и естественно. Сделает их снова чемпионами, а потом вынесет в 1\4 финала ЛЧ МЮ, а в 1\2 МС.

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  15. chelseauralsk 29.09.2017 09:03 # chelseauralsk
    чемпионат испании он не выигрывал и челси взял КА а не КЛ

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