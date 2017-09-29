Анчелотти хочет вернуться в Премьер-Лигу
После своего увольнения с поста главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти хочет подыскать себе работу в Премьер-Лиге.
Слухи о том, что экс-наставник "Челси" помышляет о возвращении в английский футбол появились еще пару недель назад. Сообщалось, что "Бавария" может отказаться от услуг Анчелотти в конце сезона.
Однако на самом деле терпение руководства "Баварии" иссякло уже после поражения 3:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в минувшую среду. На следующий день после матча в Париже Карло было указано на дверь.
Можно не сомневаться, что на Анчелотти, становившегося чемпионом в Италии, Англии, Франции, Испании и Германии, будет существовать большой спрос — уже сейчас Карло сватают назад на родину в амбициозный "Милан", который подумывает о расставании с Винценцо Монтеллой.
Однако The Telegraph располагает информацией, что сам Анчелотти предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, где за два сезона с "Челси" он выиграл чемпионский титул и Кубок Лиги.
Сообщается, что на контакт с Карло уже вышел "Вест Хэм", имеющий серьезные претензии к Славену Биличу после невыразительного старта сезона. Окажутся ли "молотобойцы" достаточно большим клубом для трехкратного победителя Лиги Чемпионов, еще предстоит узнать.
Отметим, в прошлом интерес к Анчелотти также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Первые видели в Карло возможного преемника сэра Алекса Фергюсона, а у вторых итальянец побывал на собеседовании до назначения Юргена Клоппа.
Идеальным вариантом для Анчелотти мог бы стать "Арсенал", однако Арсен Венгер едва заключил новый двухлетний контракт и пока не собирается оставлять свой пост.
29.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
В арсенал его
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карло на юргена?
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он выиграл с челси чемпик и кубок англии, а не лиги.
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Да Карло, осталось Гиннесс и Килкенни попробовать)
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клоп разрывай контракт и беги с этой помойки пока есть шанс, карло пусть придет к лузерам
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Тренер, который по мнению экспертов фапли лучше САФа. У обоих по 4 финала в ЛЧ, но САФ в Европе, оказывается "сосольда", а Карло - гений. И это не говоря о кубках кубков, которых у САФа 2, а у Карло - ноль. Не говоря уже о том,что на национальном уровне у Карло достижений чуть больше, чем нихyя. Чемпионаты во 4 странах звучат,конечно, убедительно, пока не узнаешь, что их там всего-то по 1 со страны. Да и в национальных кубках дела как-то не ахти.Не говоря уже о том, что итальянца до 2003 г и за тренера не считали. Совсем как у Аллегри все было в этом плане. Короче, Карло, конечно, выдающийся тренер, но явно не затмевает САФа.
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тренер высочайшей квалификации и прекрасный человек
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Клоппо в Баварию, Анчи в Лфк
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Лютый топарик....
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скаму надо присмотреться. моур после нг начнет саботировать и сдиваться, чтоб оступные получить и им понадобиться коач. а папа карло топеркоач
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Арсенал идеальный вариант для всех. Уволят Венгера при первом крупном поражении. Смена тренера может подстрекнуть Озила и Санчеса подписать новый контракт и вернуться в топ-4.
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Где-то в Суонси Сити заплакал Ренату Санчеш
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нуедачное время щас для него. стоит перерыв взять до конца года.
вест хем/милан не варик для такого топа.
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Сразу на ум пришёл Вест Хем, но папе Карло это едва ли интересно. Все интересные места в Англии заняты, поэтому скорее всего он окажется в Милане, что вполне логично и естественно. Сделает их снова чемпионами, а потом вынесет в 1\4 финала ЛЧ МЮ, а в 1\2 МС.
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чемпионат испании он не выигрывал и челси взял КА а не КЛ
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