Серхио Агуэро попал в аварию

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в автомобильную аварию, как утверждает южноамериканская пресса, и теперь может пропустить определенное время.

Данный инцидент случился в Амстердаме, куда Агуэро приехал на концерт колумбийского певца Малумы. Такси, на котором 29-летний аргентинец возвращался в аэропорт, врезалось в фонарный столб.

Данная информация все еще требуется подтверждения, однако ESPN сообщает, что у Серхио подозревают перелом ребер. Травмы могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не пристегнутый ремень безопасности.

Бывший клуб Агуэро "Индепендьенте" уже выразил свою поддержку Серхио в Твиттере и пожелал футболисту скорейшего восстановления.

Теперь Агуэро почти наверняка пропустит матч Премьер-Лиги против "Челси". По предварительной информации, восстановление Серхио может затянуться на месяц или даже два.



Метки Агуэро, Манчестер Сити, происшествия, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1274

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  1. pistolero-lfc 29.09.2017 08:36 # pistolero-lfc
    здоровья топчегу!

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  2. j-silver 29.09.2017 08:30 # j-silver
    в ворота не попадает, в стартовый состав не попадает. ну хоть куда-то попал

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  3. moskofidi 29.09.2017 08:27 # moskofidi
    норм Челси поперло то менди теперь агурец

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  4. wengerrrro 29.09.2017 08:20 # wengerrrro
    е6ать новость, ну без этого мешка теперь у пинсов шансов нету

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  5. reddevil13 29.09.2017 08:19 # reddevil13
    Венгрия заблокирует любые решения в рамках Европейского союза, которые могут привести к дальнейшей интеграции Украины, заявил министр иностранных дел центральноевропейской страны Петер Сийятро. Власти страны готовы при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах, говорится на сайте министерства.

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  6. reddevil13 29.09.2017 08:19 # reddevil13
    И это новость дня?

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  7. geronimo 29.09.2017 08:16 # geronimo
    это хорошо...

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  8. mr-terry 29.09.2017 08:11 # mr-terry
    эхехехехехе

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  9. shakur 29.09.2017 08:06 # shakur
    символично. в такси перед игрой с Челси

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