Серхио Агуэро попал в аварию
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в автомобильную аварию, как утверждает южноамериканская пресса, и теперь может пропустить определенное время.
Данный инцидент случился в Амстердаме, куда Агуэро приехал на концерт колумбийского певца Малумы. Такси, на котором 29-летний аргентинец возвращался в аэропорт, врезалось в фонарный столб.
Данная информация все еще требуется подтверждения, однако ESPN сообщает, что у Серхио подозревают перелом ребер. Травмы могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не пристегнутый ремень безопасности.
Бывший клуб Агуэро "Индепендьенте" уже выразил свою поддержку Серхио в Твиттере и пожелал футболисту скорейшего восстановления.
Теперь Агуэро почти наверняка пропустит матч Премьер-Лиги против "Челси". По предварительной информации, восстановление Серхио может затянуться на месяц или даже два.
29.09.2017 08:00
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здоровья топчегу!
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в ворота не попадает, в стартовый состав не попадает. ну хоть куда-то попал
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норм Челси поперло то менди теперь агурец
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е6ать новость, ну без этого мешка теперь у пинсов шансов нету
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Венгрия заблокирует любые решения в рамках Европейского союза, которые могут привести к дальнейшей интеграции Украины, заявил министр иностранных дел центральноевропейской страны Петер Сийятро. Власти страны готовы при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах, говорится на сайте министерства.
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И это новость дня?
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это хорошо...
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эхехехехехе
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символично. в такси перед игрой с Челси
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