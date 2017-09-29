Серхио Агуэро попал в аварию

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в автомобильную аварию, как утверждает южноамериканская пресса, и теперь может пропустить определенное время.

Данный инцидент случился в Амстердаме, куда Агуэро приехал на концерт колумбийского певца Малумы. Такси, на котором 29-летний аргентинец возвращался в аэропорт, врезалось в фонарный столб.



Данная информация все еще требуется подтверждения, однако ESPN сообщает, что у Серхио подозревают перелом ребер. Травмы могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не пристегнутый ремень безопасности.



Бывший клуб Агуэро "Индепендьенте" уже выразил свою поддержку Серхио в Твиттере и пожелал футболисту скорейшего восстановления.



Теперь Агуэро почти наверняка пропустит матч Премьер-Лиги против "Челси". По предварительной информации, восстановление Серхио может затянуться на месяц или даже два.