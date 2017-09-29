"Интер" не вернется за Мустафи в январе, но интересуется Озилом

"Интер" не собирается возобновлять интерес к центральному защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи в зимнее трансферное окно, но может выдвинуть свое предложение о покупке полузащитника "канониров" Месута Озила.

Проведя всего один сезон на "Эмирейтс" после перехода из "Валенсии", минувшим летом Мустафи стал трансферной целью клуба из Серии А, где ранее Шкодрану уже довелось поиграть за "Сампдорию".



К большому сюрпризу публики, сперва "канониры" согласились отпустить Мустафи в аренду с последующим выкупом, но в заключительный час летнего трансферного окна главный тренер Арсен Венгер решил не гневить фанатов своего клуба и заблокировал сделку.



Как утверждает Calciomercato, слухи о том, что в январе "Интер" может вернуться за игроком сборной Германии, не соответствуют действительности. Клуб с "Сан Сиро" окончательно потерял интерес к Шкодрану и переключился на другие цели.



Тем временем, президент "Интера" Эрик Тохир подтвердил, что в январе его клуб может попытаться приобрести одноклубника Мустафи, а также его партнера по сборной Германии Месута Озила, чей контракт истекает в конце сезона.



"Он (Озил) определенно относится к игрокам, за которыми мы наблюдаем, однако опыт приобретений Подольски и Шакири в январе прошлого года доказывает, что зимние трансферы могут не оправдать ожидания", — цитирует Тохира Daily Mail.