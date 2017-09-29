Невилл считает, что МЮ не хватает Гризманна
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что идеальной команду Жозе Моуриньо сделает покупка Антуана Гризманна из "Атлетико".
На протяжении нескольких месяцев Невилл работал главным тренером "Валенсии" и воочию наблюдал за невероятной игрой Гризманна за "Атлетико". Теперь Гари уверен, что именно такой игрок сделает из "дьяволов" чемпионскую команду.
"Я хотел бы увидеть в команде еще одного талантливого игрока. Я хотел бы увидеть вингера, который может обыграть соперника один в один и заставляет болельщиков срываться со своих мест".
"Побывав в Испании, я влюбился в Гризманна, и теперь хочу увидеть его в МЮ. Он обладает бешеной скоростью, изобретателен и умеет проходить соперников за счет финтов. Такие игроки, как правило, блистают на "Олд Траффорд", - цитирует Невилла Daily Mail.
29.09.2017 06:00
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кек, у пенсов два таких как гризманн в составе - вилиян и педро. и оба со скамейки только выходят
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белая палочка рядом с темным дрыном, норм будет.
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Я считаю Невиллу не хватает мозгов! Согласны?
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Реал как всегда судьи затащили.
Вангую финал Реал vs Челси. Минимальная победа одного из финалистов.
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Если займет позицию центрального атакующего полузащитника под Лукаку, можно будет не начинать...
===================Лукака=======================
Марсияль/Рэш=========Гризманн======Мхитарян/Мата/Лингард
===========Матич/Эррера=====Погба/Феллайни==========
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