"Эвертон" обиднейшим образом упустил победу против "Аполлона"

Никола Влашич "Эвертон" обиднейшим образом упустил победу в домашнем матче Лиги Европы против "Аполлона", позволив команде с Кипра сравнять счет вдесятером — 2:2.

Матч начался для хозяев "Гудисон Парк" неудачно, потому что уже на 12-й минуте Эшли Уильямс потерял мяч возле своих ворот, позволив сопернику организовать контратаку. После прострела с правого фланга Адриан Сардинеро со второй попытки пробил Джордана Пикфорда — 0:1.

Однако уже на 21-й минуте гости и сами совершили грубейший ляп в обороне. Защитник Эктор Юсте, находясь под прессингом, сделал передачу назад своему голкиперу, но Уэйн Руни перехватил мяч и в касание поразил ворота — 1:1.

В дальнейшем игра складывалась непросто для "ирисок", хотя они владели заметным территориальным преимуществом. "Аполлон" уверенно оборонялся, практически не позволяя сопернику бить прицельно.

Хозяев прорвало лишь на 66-й минуте, когда вышедший на замену Никола Влашич получил короткую передачу от Гульфи Сигурдссона, устремился на ворота почти по центру и пробил в ближний угол — 2:1.

Поведя в счете, "Эвертон" почувствовал себя комфортнее. На 86-й минуте показалось, что исход матча предрешен, потому что гости остались вдесятером после удаления Робержа.

Однако на 88-й минуте Юсте исправился за свою ошибку в первом тайме и внезапно сравнял счет, пробив после розыгрыша штрафного — 2:2.

"Эвертон продолжает разочаровывать как результатами, так и качеством игры, поставив под большой вопрос свой выход из группы Лиги Европы. "Ирискам" явно не хватает классного форварда, который бы завершал комбинации команды.

"Эвертон" (Англия) — "Лимассол" (Кипр) — 2:2 (1:1)

Голы: Руни 21, Влашич 66 — Сардинеро 12, Юсте 88.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Бэйнс, Шнайдерлен, Гейе (Влашич 45), Дэвис (Классен 67), Сигурдссон, Руни, Рамирес (Калверт-Левин 67).



Метки Аполлон, Лига Европы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 23:55

Количество просмотров Просмотров: 794

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. monsieurgood 29.09.2017 00:32 # monsieurgood
    Заходят как-то в службу занятости Клопп, Куман и Анчи...

    (ответить)

  2. monsieurgood 29.09.2017 00:19 # monsieurgood
    мне даже интересно узнать, что скажет вся это пиздабратия ирисочная. как они смогли МС забить, хрен его знает, но сегодня было мудовое рыдание, а не футбол.

    (ответить)

  3. normalyok 29.09.2017 00:17 # normalyok
    ebanaty pozorniki

    (ответить)

  4. monsieurgood 29.09.2017 00:17 # monsieurgood
    Накаркали Клопповчане своей невервокалнией себе друга по несчастью.

    (ответить)

  5. bezviz 29.09.2017 00:14 # bezviz
    куман аут, просто физручелло

    (ответить)

  6. bssmu 29.09.2017 00:12 # bssmu
    Ска пидарасы 2 ставки портовые Вафли проебали , животное, как можно было СКА настроение так испортить живности

    (ответить)

  7. monsieurgood 29.09.2017 00:11 # monsieurgood
    Ой, б...я, Ну и позорище. Встретились два одиночества.

    (ответить)

  8. best-fanunited 29.09.2017 00:10 # best-fanunited
    нет слов просто..
    Эвертон это самая унылая команда Апл по игре... кааак? как можно играть такой гавнофутбол с таким составом против такого гувна?
    просто пздц

    (ответить)

  9. gio 29.09.2017 00:06 # gio
    бл. это недоразумение называющее себя тренером долго еще будет такой хороший клуб мучать:? Какого нить тухеля бы сюда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: