"Эвертон" обиднейшим образом упустил победу против "Аполлона"

"Эвертон" обиднейшим образом упустил победу в домашнем матче Лиги Европы против "Аполлона", позволив команде с Кипра сравнять счет вдесятером — 2:2.

Матч начался для хозяев "Гудисон Парк" неудачно, потому что уже на 12-й минуте Эшли Уильямс потерял мяч возле своих ворот, позволив сопернику организовать контратаку. После прострела с правого фланга Адриан Сардинеро со второй попытки пробил Джордана Пикфорда — 0:1.



Однако уже на 21-й минуте гости и сами совершили грубейший ляп в обороне. Защитник Эктор Юсте, находясь под прессингом, сделал передачу назад своему голкиперу, но Уэйн Руни перехватил мяч и в касание поразил ворота — 1:1.



В дальнейшем игра складывалась непросто для "ирисок", хотя они владели заметным территориальным преимуществом. "Аполлон" уверенно оборонялся, практически не позволяя сопернику бить прицельно.



Хозяев прорвало лишь на 66-й минуте, когда вышедший на замену Никола Влашич получил короткую передачу от Гульфи Сигурдссона, устремился на ворота почти по центру и пробил в ближний угол — 2:1.



Поведя в счете, "Эвертон" почувствовал себя комфортнее. На 86-й минуте показалось, что исход матча предрешен, потому что гости остались вдесятером после удаления Робержа.



Однако на 88-й минуте Юсте исправился за свою ошибку в первом тайме и внезапно сравнял счет, пробив после розыгрыша штрафного — 2:2.



"Эвертон продолжает разочаровывать как результатами, так и качеством игры, поставив под большой вопрос свой выход из группы Лиги Европы. "Ирискам" явно не хватает классного форварда, который бы завершал комбинации команды.



"Эвертон" (Англия) — "Лимассол" (Кипр) — 2:2 (1:1)



Голы: Руни 21, Влашич 66 — Сардинеро 12, Юсте 88.



"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Бэйнс, Шнайдерлен, Гейе (Влашич 45), Дэвис (Классен 67), Сигурдссон, Руни, Рамирес (Калверт-Левин 67).