"Эвертон" обиднейшим образом упустил победу против "Аполлона"
"Эвертон" обиднейшим образом упустил победу в домашнем матче Лиги Европы против "Аполлона", позволив команде с Кипра сравнять счет вдесятером — 2:2.
Матч начался для хозяев "Гудисон Парк" неудачно, потому что уже на 12-й минуте Эшли Уильямс потерял мяч возле своих ворот, позволив сопернику организовать контратаку. После прострела с правого фланга Адриан Сардинеро со второй попытки пробил Джордана Пикфорда — 0:1.
Однако уже на 21-й минуте гости и сами совершили грубейший ляп в обороне. Защитник Эктор Юсте, находясь под прессингом, сделал передачу назад своему голкиперу, но Уэйн Руни перехватил мяч и в касание поразил ворота — 1:1.
В дальнейшем игра складывалась непросто для "ирисок", хотя они владели заметным территориальным преимуществом. "Аполлон" уверенно оборонялся, практически не позволяя сопернику бить прицельно.
Хозяев прорвало лишь на 66-й минуте, когда вышедший на замену Никола Влашич получил короткую передачу от Гульфи Сигурдссона, устремился на ворота почти по центру и пробил в ближний угол — 2:1.
Поведя в счете, "Эвертон" почувствовал себя комфортнее. На 86-й минуте показалось, что исход матча предрешен, потому что гости остались вдесятером после удаления Робержа.
Однако на 88-й минуте Юсте исправился за свою ошибку в первом тайме и внезапно сравнял счет, пробив после розыгрыша штрафного — 2:2.
"Эвертон продолжает разочаровывать как результатами, так и качеством игры, поставив под большой вопрос свой выход из группы Лиги Европы. "Ирискам" явно не хватает классного форварда, который бы завершал комбинации команды.
"Эвертон" (Англия) — "Лимассол" (Кипр) — 2:2 (1:1)
Голы: Руни 21, Влашич 66 — Сардинеро 12, Юсте 88.
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Бэйнс, Шнайдерлен, Гейе (Влашич 45), Дэвис (Классен 67), Сигурдссон, Руни, Рамирес (Калверт-Левин 67).
28.09.2017 23:55
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Заходят как-то в службу занятости Клопп, Куман и Анчи...
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мне даже интересно узнать, что скажет вся это пиздабратия ирисочная. как они смогли МС забить, хрен его знает, но сегодня было мудовое рыдание, а не футбол.
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ebanaty pozorniki
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Накаркали Клопповчане своей невервокалнией себе друга по несчастью.
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куман аут, просто физручелло
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Ска пидарасы 2 ставки портовые Вафли проебали , животное, как можно было СКА настроение так испортить живности
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Ой, б...я, Ну и позорище. Встретились два одиночества.
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нет слов просто..
Эвертон это самая унылая команда Апл по игре... кааак? как можно играть такой гавнофутбол с таким составом против такого гувна?
просто пздц
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бл. это недоразумение называющее себя тренером долго еще будет такой хороший клуб мучать:? Какого нить тухеля бы сюда
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