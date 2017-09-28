Менди подтвердил надрыв крестообразных связок колена
Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди подтвердил, что надорвал крестообразные связки своего правого колена и теперь пропустит месяцы.
Перебравшись на "Этихад" минувшим летом из "Монако" за 49 миллионов фунтов, Менди уверенно начал свою английскую карьеру, но в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе получил травму в столкновении с Андросом Таунсендом.
Повреждение оказалось намного серьезнее, чем изначально предположил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Каталонский доктор Рамон Куган, к которому Бенжамен прилетел на обследование, подтвердил опасения насчет надрыва связок.
Как сообщает BBC, в пятницу 23-летний француз перенесет операцию, восстановление после которой может занять около девяти месяцев. Таким образом, Менди рискует пропустить не только остаток сезона, но и Чемпионат Мира 2018 года в России.
"Плохие новости, парни. На пару месяцев я присоединюсь к футбольному клубу "Травма" из-за надрыва крестообразных связок колена. Однако я надеюсь вернуться быстро и еще сильнее", — написал Менди в Твиттере.
28.09.2017 22:10
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Последние комментарии:
пиздец
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Опять деньги в трубу, как на погубленного клопом Гюндогана в свое время. Да и Жезус частенько лечился уже, какая-то нездоровая фигня у них происходит.
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норм полтос в трубу))
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короче ясно. вылечится, не заиграет, аренда, потом уход
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Не проблема, значит в январе купят нового
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это у МС посвящение в команде такое.
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Ахаххахахазазаххахахахахазхахахза
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сломался, купят нового
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быстро сломался чо та
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