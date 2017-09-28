Менди подтвердил надрыв крестообразных связок колена

Бенжамен Менди Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди подтвердил, что надорвал крестообразные связки своего правого колена и теперь пропустит месяцы.

Перебравшись на "Этихад" минувшим летом из "Монако" за 49 миллионов фунтов, Менди уверенно начал свою английскую карьеру, но в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе получил травму в столкновении с Андросом Таунсендом.

Повреждение оказалось намного серьезнее, чем изначально предположил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Каталонский доктор Рамон Куган, к которому Бенжамен прилетел на обследование, подтвердил опасения насчет надрыва связок.

Как сообщает BBC, в пятницу 23-летний француз перенесет операцию, восстановление после которой может занять около девяти месяцев. Таким образом, Менди рискует пропустить не только остаток сезона, но и Чемпионат Мира 2018 года в России.

"Плохие новости, парни. На пару месяцев я присоединюсь к футбольному клубу "Травма" из-за надрыва крестообразных связок колена. Однако я надеюсь вернуться быстро и еще сильнее", — написал Менди в Твиттере.



Метки Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 22:10

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  1. mancityman 28.09.2017 23:37 # mancityman
    пиздец

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  2. psycho1 28.09.2017 23:09 # psycho1
    Опять деньги в трубу, как на погубленного клопом Гюндогана в свое время. Да и Жезус частенько лечился уже, какая-то нездоровая фигня у них происходит.

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  3. mcferson-42 28.09.2017 23:01 # mcferson-42
    норм полтос в трубу))

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  4. van-der-slav 28.09.2017 22:56 # van-der-slav
    короче ясно. вылечится, не заиграет, аренда, потом уход

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  5. charlton 28.09.2017 22:42 # charlton
    Не проблема, значит в январе купят нового

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  6. monsieurgood 28.09.2017 22:36 # monsieurgood
    это у МС посвящение в команде такое.

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  7. barstreetboy 28.09.2017 22:23 # barstreetboy
    Ахаххахахазазаххахахахахазхахахза

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  8. mancunia-planet 28.09.2017 22:20 # mancunia-planet
    сломался, купят нового

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  9. reo-coker 28.09.2017 22:15 # reo-coker
    быстро сломался чо та

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