Менди подтвердил надрыв крестообразных связок колена

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди подтвердил, что надорвал крестообразные связки своего правого колена и теперь пропустит месяцы.

Перебравшись на "Этихад" минувшим летом из "Монако" за 49 миллионов фунтов, Менди уверенно начал свою английскую карьеру, но в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе получил травму в столкновении с Андросом Таунсендом.



Повреждение оказалось намного серьезнее, чем изначально предположил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Каталонский доктор Рамон Куган, к которому Бенжамен прилетел на обследование, подтвердил опасения насчет надрыва связок.



Как сообщает BBC, в пятницу 23-летний француз перенесет операцию, восстановление после которой может занять около девяти месяцев. Таким образом, Менди рискует пропустить не только остаток сезона, но и Чемпионат Мира 2018 года в России.



"Плохие новости, парни. На пару месяцев я присоединюсь к футбольному клубу "Травма" из-за надрыва крестообразных связок колена. Однако я надеюсь вернуться быстро и еще сильнее", — написал Менди в Твиттере.