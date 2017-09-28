"Арсенал" уверенно разобрался с БАТЭ

"Арсенал" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Европы, без особых проблем переиграв на выезде БАТЭ — 2:4.

В первые полчаса матча в Борисове зрители увидели сразу три гола, причем авторами трех из них стали гости. Уже на девятой минуте Уолкотт в упор замыкал подачу Джека Уилшира. И хотя голкипер отразил этот удар, сам же Тео сыграл ногой на добивании — 0:1.



На 22-й минут Уолкотт перехватил опрометчивую передачу голкипера и, не встретив сопротивления, пробил по цели — 0:2. Почти сразу же счет стал разгромным, потому что Роб Холдинг с близкого расстояния подправил в ворота мяч после подачи Уолкоттом углового и удара головой Пера Мертезакера — 0:3.



На 28-й минуте БАТЭ удалось отыграть один гол. Мирко Иванич легко перепрыгнул Мохамед Эльнени и сильно пробил головой под перекладину ворот Давида Оспины — 1:3.



В остатке первого тайма Холдинг отметился попаданием в штангу, а вскоре после перерыва "Арсенал" заработал пенальти, который был уверенно реализован Оливье Жиру — 1:4.



Несмотря на отсутствие реальных шансов спасти матч, БАТЭ неплохо играл, а на 67-й минуте забил еще один гол. Михаил Гордейчук расстрелял ворота с метра после сейва Оспины — 2:4.



Экспериментальный состав "Арсенала" уверенно разобрался с командой из Борисова. Теперь "канониры" имеют в своем активе шесть очков, что оставляет им прекрасные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.



БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия) — 2:4 (1:3)



Голы: Иванич 28, Гордейчук 67 — Уолкотт 9, 22, Холдинг 25, Жиру 49 (пен)



"Арсенал": Оспина, Нельсен (Макгуэйн 79), Мустафи, Мертезакер, Холдинг, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Нкетиа 89), Эльнени, Уилшир, Уолкотт, Жиру.