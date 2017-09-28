"Арсенал" уверенно разобрался с БАТЭ

Арсенал "Арсенал" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Европы, без особых проблем переиграв на выезде БАТЭ — 2:4.

В первые полчаса матча в Борисове зрители увидели сразу три гола, причем авторами трех из них стали гости. Уже на девятой минуте Уолкотт в упор замыкал подачу Джека Уилшира. И хотя голкипер отразил этот удар, сам же Тео сыграл ногой на добивании — 0:1.

На 22-й минут Уолкотт перехватил опрометчивую передачу голкипера и, не встретив сопротивления, пробил по цели — 0:2. Почти сразу же счет стал разгромным, потому что Роб Холдинг с близкого расстояния подправил в ворота мяч после подачи Уолкоттом углового и удара головой Пера Мертезакера — 0:3.

На 28-й минуте БАТЭ удалось отыграть один гол. Мирко Иванич легко перепрыгнул Мохамед Эльнени и сильно пробил головой под перекладину ворот Давида Оспины — 1:3.

В остатке первого тайма Холдинг отметился попаданием в штангу, а вскоре после перерыва "Арсенал" заработал пенальти, который был уверенно реализован Оливье Жиру — 1:4.

Несмотря на отсутствие реальных шансов спасти матч, БАТЭ неплохо играл, а на 67-й минуте забил еще один гол. Михаил Гордейчук расстрелял ворота с метра после сейва Оспины — 2:4.

Экспериментальный состав "Арсенала" уверенно разобрался с командой из Борисова. Теперь "канониры" имеют в своем активе шесть очков, что оставляет им прекрасные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия) — 2:4 (1:3)

Голы: Иванич 28, Гордейчук 67 — Уолкотт 9, 22, Холдинг 25, Жиру 49 (пен)

"Арсенал": Оспина, Нельсен (Макгуэйн 79), Мустафи, Мертезакер, Холдинг, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Нкетиа 89), Эльнени, Уилшир, Уолкотт, Жиру.



Метки Арсенал, БАТЭ, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 21:50

Количество просмотров Просмотров: 592

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  1. monsieurgood 28.09.2017 22:04 # monsieurgood
    ''Эвертон'' основой играет... очень им эта ЛЕ нужна, оказывается

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  2. rustik 28.09.2017 22:01 # rustik
    валкот топарь, в Ливерпуль его

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  3. iroquez 28.09.2017 22:00 # iroquez
    не зря сливают чемпионат

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  4. obey-mikel 28.09.2017 22:00 # obey-mikel
    пиздец, кэф 15 на зарю был...

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  5. monsieurgood 28.09.2017 21:57 # monsieurgood
    ''Ливерпуль'', похоже, единственный клуб, который провалил эту неделю.

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  6. kukuruzzo 28.09.2017 21:55 # kukuruzzo
    потыкали член в пюрешку

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  7. megan063 28.09.2017 21:55 # megan063
    поxyй

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  8. mata05 28.09.2017 21:54 # mata05
    Бильбао зашкварились

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  9. awesome-arsenal 28.09.2017 21:54 # awesome-arsenal
    Красиво

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