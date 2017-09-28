"Арсенал" заработал 423 миллиона фунтов в прошлом сезоне

Впервые в своей истории "Арсеналу" удалось заработать за финансовый год более 400 миллионов фунтов.

Прошлый сезон получился одним из худших для лондонского клуба за всю эру Арсена Венгера. Выигранный в мае Кубок Англии стал слабым утешением для фанатов за многие месяцы месяцы мучений.



Однако спортивные неудачи не помешали "Арсеналу" отобразить впечатляющие финансовые показатели. За 12-месячный период, оканчивающийся 31 мая 2017 года, клуб заработал 422.8 млн. фунтов.



Как уже было сказано, эту сумма является рекордной для "Арсенала". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли аж на 58 млн. фунтов. Существенно выросла и чистая прибыль — с 2.9 до 44.6 млн. фунтов.



Также "Арсенал" увеличил на 4 млн. фунтов свою зарплатную ведомость — до 199.4 млн. фунтов. Таким образом, на зарплаты "канониры" тратят 47.2% от заработанных денег.



Наконец, еще один достойный внимания нюанс — свободные денежные резервы на счетах клуба. По состоянию на 31 мая накопления "Арсенала" оценивались в 144.3 млн. фунтов (191.1 млн. фунтов годом ранее).