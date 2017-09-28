"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" оштрафованы на 20 тысяч фунтов

Вест Хэм — Тоттенхэм FA оштрафовала "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над игроками во время матча Премьер-Лиги в минувшую субботу.

Лондонское дерби, закончившееся непростой победой "шпор" со счетом 2:3, было отмечено стычкой игроков обеих команд в компенсированное время, когда "молотобойцы" отчаянно стремились избежать поражения.

Рефери Майкл Оливер был вынужден показать желтые карточки пяти игрокам: Энди Кэрроллу, Уинстону Риду и Андре Айю со стороны "Вест Хэма" и Эрику Дайеру с Фернандо Льоренте со стороны "Тоттенхэма".

Выяснение отношений прямо на футбольном поле не осталось незамеченным со стороны Ассоциации, которая предъявила обоим клубам обвинения в потере контроля над игроками.

И вот сегодня FA объявила, что "Вест Хэм" с "Тоттенхэмом" признали свою вину и в результате были оштрафованы на стандартные для таких случаев 20 тыс. фунтов каждый.



Метки Вест Хэм, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 20:00

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