"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" оштрафованы на 20 тысяч фунтов

FA оштрафовала "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над игроками во время матча Премьер-Лиги в минувшую субботу.

Лондонское дерби, закончившееся непростой победой "шпор" со счетом 2:3, было отмечено стычкой игроков обеих команд в компенсированное время, когда "молотобойцы" отчаянно стремились избежать поражения.



Рефери Майкл Оливер был вынужден показать желтые карточки пяти игрокам: Энди Кэрроллу, Уинстону Риду и Андре Айю со стороны "Вест Хэма" и Эрику Дайеру с Фернандо Льоренте со стороны "Тоттенхэма".



Выяснение отношений прямо на футбольном поле не осталось незамеченным со стороны Ассоциации, которая предъявила обоим клубам обвинения в потере контроля над игроками.



И вот сегодня FA объявила, что "Вест Хэм" с "Тоттенхэмом" признали свою вину и в результате были оштрафованы на стандартные для таких случаев 20 тыс. фунтов каждый.