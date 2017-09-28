Гюндоган верит, что "Сити" отомстит "Челси"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что "горожане" готовы к тому, чтобы взять реванш у "Челси" за два поражения в прошлом сезоне.
Поражение от "Челси" на "Этихад" в ноябре, возможно, стало решающим в дебютном сезоне Пепа Гвардиолы в Англии. Гюндоган уверен, что в нынешнем состоянии "Сити" имеет все шансы взять реванш в ближайшие выходные.
"Если вы спросите тренера, он всегда скажет, что нам есть куда стремиться и в чем прибавлять. Но мы знаем, что сколотили великолепную команду с отличными игроками: теперь мы должны доказать это на "Стэмфорд Бридж".
"Наш ждет не только проверка чемпионских амбиций, но и проверка характера. Мы собираемся показать, что готовы к борьбе за титул", - приводит слова Гюндогана Sky Sports.
28.09.2017 19:00
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уверенная победа горожан 3-0 или 3-1
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Вперед Сити, разорвите гомиков
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Мстительный какой
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До вчерашнего матча думал что ничейка будет, но после того как изнасиловали атлетов в Мадриде, я почти уверен в победе.
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за что блеать?
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2-0 в пользу чемпионов к гадалке не ходи
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Увы, но в эти выходные проиграем разгромно команде Гвардиолы. Даже симуляции и прочие валяния на газоне Азара и Педро не помогут нам. Надеюсь на ничью и автобус, иначе Пеп нас изнасилует просто
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