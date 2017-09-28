Гюндоган верит, что "Сити" отомстит "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что "горожане" готовы к тому, чтобы взять реванш у "Челси" за два поражения в прошлом сезоне.

Поражение от "Челси" на "Этихад" в ноябре, возможно, стало решающим в дебютном сезоне Пепа Гвардиолы в Англии. Гюндоган уверен, что в нынешнем состоянии "Сити" имеет все шансы взять реванш в ближайшие выходные.



"Если вы спросите тренера, он всегда скажет, что нам есть куда стремиться и в чем прибавлять. Но мы знаем, что сколотили великолепную команду с отличными игроками: теперь мы должны доказать это на "Стэмфорд Бридж".



"Наш ждет не только проверка чемпионских амбиций, но и проверка характера. Мы собираемся показать, что готовы к борьбе за титул", - приводит слова Гюндогана Sky Sports.