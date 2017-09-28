Гюндоган верит, что "Сити" отомстит "Челси"

Манчестер Сити Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что "горожане" готовы к тому, чтобы взять реванш у "Челси" за два поражения в прошлом сезоне.

Поражение от "Челси" на "Этихад" в ноябре, возможно, стало решающим в дебютном сезоне Пепа Гвардиолы в Англии. Гюндоган уверен, что в нынешнем состоянии "Сити" имеет все шансы взять реванш в ближайшие выходные.

"Если вы спросите тренера, он всегда скажет, что нам есть куда стремиться и в чем прибавлять. Но мы знаем, что сколотили великолепную команду с отличными игроками: теперь мы должны доказать это на "Стэмфорд Бридж".

"Наш ждет не только проверка чемпионских амбиций, но и проверка характера. Мы собираемся показать, что готовы к борьбе за титул", - приводит слова Гюндогана Sky Sports.




Метки Гюндоган, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2017 19:00

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  1. stretfordend 28.09.2017 20:29 # stretfordend
    уверенная победа горожан 3-0 или 3-1

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  2. charlton 28.09.2017 20:08 # charlton
    Вперед Сити, разорвите гомиков

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  3. monsieurgood 28.09.2017 20:06 # monsieurgood
    Мстительный какой

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  4. cristean2 28.09.2017 19:55 # cristean2
    До вчерашнего матча думал что ничейка будет, но после того как изнасиловали атлетов в Мадриде, я почти уверен в победе.

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  5. mr-terry 28.09.2017 19:23 # mr-terry
    за что блеать?

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  6. ravi 28.09.2017 19:21 # ravi
    2-0 в пользу чемпионов к гадалке не ходи

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  7. staryi-eblan 28.09.2017 19:16 # staryi-eblan
    Увы, но в эти выходные проиграем разгромно команде Гвардиолы. Даже симуляции и прочие валяния на газоне Азара и Педро не помогут нам. Надеюсь на ничью и автобус, иначе Пеп нас изнасилует просто

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