Юргена Клоппа сватают в "Баварию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является одним из фаворитов на пост рулевого "Баварии", ставший вакантным после увольнения Карло Анчелотти.

На следующий день после разгромного поражения (3:0) от ПСЖ в Лиге Чемпионов руководств мюнхенского клуба указало на дверь 58-летнему итальянцу, чье будущее было предметом интенсивных спекуляций с самого начала сезона.



Таким образом, Анчелотти оставляет чемпионов Бундеслиги после четырех побед в шести матчах и на втором месте в Группе B Лиги Чемпионов. За свою историю "Бавария" еще никогда не увольняла тренера так рано после начала сезона.



Как отмечает The Telegraph, фаворитом букмекеров на роль следующего наставника "Баварии" немедленно стал Томас Тухель, покинувший дортмундскую "Боруссию" в конце прошлого сезона.



Однако "Бавария" может проявить интерес и к Клоппу, который находится под серьезным давлением на старте этого сезона из-за провальной игры "Ливерпуля" в обороне.



Наконец, пресса сватает в "Баварию" Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма", работавшего у Анчелотти ассистентом Вилли Саньоля, экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галя и даже бывшего полузащитника мюнхенцев Хаби Алонсо.