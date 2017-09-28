Алли и Дельф вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал 26 игроков, включая полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли, на подготовку к заключительным матчам отборочного цикла Чемпионата Мира 2018 года против Словении и Литвы.

Напомним, Алли все еще находится под угрозой дисквалификации за неприличный жест во время последнего матча англичан — против сборной Словении на "Уэмбли". Несмотря на это, Саутгейт пригласил Деле в национальную команду.



Кроме того, впервые с ноября 2015 приглашение в сборную Англии получил полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф. Травмированного голкипера "Бернли" Тома Хитона в списке заменил Фрэйзер Форстер из "Саутгемптона".



По сравнению с матчами против Мальты и Словении в сентябре, из списка вызванных игроков также исчезли Натаниэль Чалоба, Данни Уэлбек и Джейми Варди. Все они травмированы, хотя последний сегодня уже возобновил тренировки.



"Я практически уверен, что он сыграет за "Лестер" на выходных, хотя это не точно. НО ему потребуется инъекция после матча, что не позволило бы ему сыграть за нас", — объяснил отсутствие Варди Саутгейт.



Добавим, что 5 октября англичане примут на "Уэмбли" словенцев, а спустя три дня сыграют в Вильнюсе против литовцев.



Игроки, вызванные в сборную Англии, на матчи против Словении и Литвы



Голкиперы: Джо Харт ("Вест Хэм"), Фрэйзер Форстер ("Саутгемптон"), Джек Бутланд ("Стоук"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Аарон Крессуэлл ("Вест Хэм"), Гари Кэхилл ("Челси"), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба — "Манчестер Юнайтед"), Харри Магуайр ("Лестер"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба "Манчестер Сити"), Майкл Кин ("Эвертон"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм").



Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба — "Тоттенхэм"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиан Дельф, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед").



Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джермейн Дефо ("Борнмут"), Даниэль Старридж "(Ливерпуль").