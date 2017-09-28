Кин ждет от Лукаку голов в больших матчах

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что только голы в больших матчах сделают из Ромелу Лукаку звезду "красных дьяволов".

Накануне вечером бельгиец оформил дубль в гостевом матче Лиги Чемпионов с ЦСКА. Таким образом, после переезда на "Олд Траффорд" Лукаку забивает в среднем по голу в каждой игре.



Кин остался под впечатлением от увиденного, но призывает не спешить с выводами по Ромелу. Только голы в больших матчах сделают из Лукаку звезду, уверен бывший капитан МЮ.



"Он великолепно знает Премьер-Лигу, и всем было понятно, что он будет забивать голы. Лукаку хорошо стартовал в "Манчестер Юнайтед", а учитывая уровень его партнеров, к концу сезона он совершенно точно забьет 25-30 мячей".



"Серьезный тест ждет его в больших матчах. Да, сейчас он находится в отличной форме, но делать выводы по его игре нужно в конце сезона. Топовые матчи покажут его истинную ценность", - цитирует Кина Goal.