Кин ждет от Лукаку голов в больших матчах

Ромелу Лукаку Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что только голы в больших матчах сделают из Ромелу Лукаку звезду "красных дьяволов".

Накануне вечером бельгиец оформил дубль в гостевом матче Лиги Чемпионов с ЦСКА. Таким образом, после переезда на "Олд Траффорд" Лукаку забивает в среднем по голу в каждой игре.

Кин остался под впечатлением от увиденного, но призывает не спешить с выводами по Ромелу. Только голы в больших матчах сделают из Лукаку звезду, уверен бывший капитан МЮ.

"Он великолепно знает Премьер-Лигу, и всем было понятно, что он будет забивать голы. Лукаку хорошо стартовал в "Манчестер Юнайтед", а учитывая уровень его партнеров, к концу сезона он совершенно точно забьет 25-30 мячей".

"Серьезный тест ждет его в больших матчах. Да, сейчас он находится в отличной форме, но делать выводы по его игре нужно в конце сезона. Топовые матчи покажут его истинную ценность", - цитирует Кина Goal.



Метки Кин, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 993

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 28.09.2017 16:50 # mancunia-planet
    вроде забивает прилично, но как же отвратительно играет своим деревянным стилем. совершенно не юнайтедовский форвард, чисто маурский

    (ответить)

  2. scauzer11 28.09.2017 16:25 # scauzer11
    14 октября, его Ловрен сожрёт как всегда и не поперхнётся даже!

    (ответить)

  3. alexomck 28.09.2017 16:09 # alexomck
    мнение какого-то кина очень важно конечно)

    (ответить)

  4. cap26 28.09.2017 16:04 # cap26
    А пока он стоит столько лямов сколько вес 120 кг! Болезненный нигер

    (ответить)

  5. mr-dodds 28.09.2017 16:03 # mr-dodds
    закапитанил кинка. но все верно, пока не будет карать весь "элитный сброд" лиги, топом не станет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: