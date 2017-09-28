Кин ждет от Лукаку голов в больших матчах
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что только голы в больших матчах сделают из Ромелу Лукаку звезду "красных дьяволов".
Накануне вечером бельгиец оформил дубль в гостевом матче Лиги Чемпионов с ЦСКА. Таким образом, после переезда на "Олд Траффорд" Лукаку забивает в среднем по голу в каждой игре.
Кин остался под впечатлением от увиденного, но призывает не спешить с выводами по Ромелу. Только голы в больших матчах сделают из Лукаку звезду, уверен бывший капитан МЮ.
"Он великолепно знает Премьер-Лигу, и всем было понятно, что он будет забивать голы. Лукаку хорошо стартовал в "Манчестер Юнайтед", а учитывая уровень его партнеров, к концу сезона он совершенно точно забьет 25-30 мячей".
"Серьезный тест ждет его в больших матчах. Да, сейчас он находится в отличной форме, но делать выводы по его игре нужно в конце сезона. Топовые матчи покажут его истинную ценность", - цитирует Кина Goal.
28.09.2017 16:00
Просмотров: 993
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вроде забивает прилично, но как же отвратительно играет своим деревянным стилем. совершенно не юнайтедовский форвард, чисто маурский
(ответить)
14 октября, его Ловрен сожрёт как всегда и не поперхнётся даже!
(ответить)
мнение какого-то кина очень важно конечно)
(ответить)
А пока он стоит столько лямов сколько вес 120 кг! Болезненный нигер
(ответить)
закапитанил кинка. но все верно, пока не будет карать весь "элитный сброд" лиги, топом не станет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий