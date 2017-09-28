Анонс матчей Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Эвертона"

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы с участием "Эвертона" и "Арсенала".

БАТЭ — АРСЕНАЛ 20:00



Играть по четвергам "Арсеналу" до сих пор чрезвычайно непривычно. В отличие от первого тура Лиги Европы, когда у "канониров" на носу было дерби с "Челси", на сей раз после европейской баталии их ждет "всего лишь" "Брайтон", однако Арсен Венгер все равно решил поберечь большую часть основных игроков.



Для "Арсенала" это шанс укрепить свое лидерство в Группе H, ведь в первом туре подопечные Венгера одержали волевую победу над "Кельном", тогда как БАТЭ сыграл вничью с "Црвеной Звездой".



Прежде "Арсенал" еще никогда не встречался с командами из Белоруссии. А вот БАТЭ однажды доводилось пересекаться с "Эвертоном", когда на групповой стадии Лиги Европы сезона 2009/10 они проиграли дома и победили на выезде.



БАТЭ проиграл только один из 12 последних домашних матчей в еврокубках — "Барселоне" в октябре 2015.



"Арсенал" забивал в каждом из 11 последних выездных матчей в еврокубках, но на протяжении этой серии лишь дважды не пропускал.



Это будет первый выездной матч "Арсенала" во втором по значимости европейском турнире с ответного полуфинала Кубка УЕФА в сезоне 1999/00.



"Арсенал" предоставил передышку Лорану Косьелни, Сеаду Колашинацу, Эктору Беллерину, Начо Монреалю, Аарону Рэмси, Месуту Озилу, Граниту Джаке и Алексису Санчесу, тогда как Калум Чемберс, Франсис Кокелен, Санти Касорла, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек травмированы.



ЭВЕРТОН — ЛИМАССОЛ 22:05



Кризис, накрывший "Эвертон" во внутренних соревнованиях, нашел свой отклик и на европейской арене. Команда Рональда Кумана провалилась в первом матче группового этапа, разгромно уступив в гостях у "Аталанты" — 3:0.



За последнюю неделю "ириски" слегка пришли в чувство, одержав победы над "Сандерлендом" в Кубке Лиги и "Борнмутом" в Премьер-Лиге. Теперь Куман желает поправить дела и в Лиге Европы.



"Мы должны отреагировать на поражение в первом туре, потому что увиденное в Италии не похоже на "Эвертон". Мы должны дать волю этому чувству мести", — говорил Куман на пресс-конференции.



Прежде "Эвертон" еще никогда не встречался с командами с Кипра, тогда как "Аполлон" в сезоне 1992/93 успел дважды проиграть "Ливерпулю".



"Эвертон" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Лиге Европы, уступив лишь "Краснодару".



Рональд Куман, как тренер, не проиграл ни одного из трех домашних матчей в Лиге Европы / Кубке УЕФА.



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни забил три гола в пяти последних домашних матчах в Лиге Европы.



Защитники Майкл Кин и Фил Ягиелка остаются в лазарете "Эвертона", тогда как нападающий Умар Ниассе не заявлен на турнир.