Анонс матчей Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Эвертона"
Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы с участием "Эвертона" и "Арсенала".
БАТЭ — АРСЕНАЛ 20:00
Играть по четвергам "Арсеналу" до сих пор чрезвычайно непривычно. В отличие от первого тура Лиги Европы, когда у "канониров" на носу было дерби с "Челси", на сей раз после европейской баталии их ждет "всего лишь" "Брайтон", однако Арсен Венгер все равно решил поберечь большую часть основных игроков.
Для "Арсенала" это шанс укрепить свое лидерство в Группе H, ведь в первом туре подопечные Венгера одержали волевую победу над "Кельном", тогда как БАТЭ сыграл вничью с "Црвеной Звездой".
Прежде "Арсенал" еще никогда не встречался с командами из Белоруссии. А вот БАТЭ однажды доводилось пересекаться с "Эвертоном", когда на групповой стадии Лиги Европы сезона 2009/10 они проиграли дома и победили на выезде.
БАТЭ проиграл только один из 12 последних домашних матчей в еврокубках — "Барселоне" в октябре 2015.
"Арсенал" забивал в каждом из 11 последних выездных матчей в еврокубках, но на протяжении этой серии лишь дважды не пропускал.
Это будет первый выездной матч "Арсенала" во втором по значимости европейском турнире с ответного полуфинала Кубка УЕФА в сезоне 1999/00.
"Арсенал" предоставил передышку Лорану Косьелни, Сеаду Колашинацу, Эктору Беллерину, Начо Монреалю, Аарону Рэмси, Месуту Озилу, Граниту Джаке и Алексису Санчесу, тогда как Калум Чемберс, Франсис Кокелен, Санти Касорла, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек травмированы.
ЭВЕРТОН — ЛИМАССОЛ 22:05
Кризис, накрывший "Эвертон" во внутренних соревнованиях, нашел свой отклик и на европейской арене. Команда Рональда Кумана провалилась в первом матче группового этапа, разгромно уступив в гостях у "Аталанты" — 3:0.
За последнюю неделю "ириски" слегка пришли в чувство, одержав победы над "Сандерлендом" в Кубке Лиги и "Борнмутом" в Премьер-Лиге. Теперь Куман желает поправить дела и в Лиге Европы.
"Мы должны отреагировать на поражение в первом туре, потому что увиденное в Италии не похоже на "Эвертон". Мы должны дать волю этому чувству мести", — говорил Куман на пресс-конференции.
Прежде "Эвертон" еще никогда не встречался с командами с Кипра, тогда как "Аполлон" в сезоне 1992/93 успел дважды проиграть "Ливерпулю".
"Эвертон" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Лиге Европы, уступив лишь "Краснодару".
Рональд Куман, как тренер, не проиграл ни одного из трех домашних матчей в Лиге Европы / Кубке УЕФА.
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни забил три гола в пяти последних домашних матчах в Лиге Европы.
Защитники Майкл Кин и Фил Ягиелка остаются в лазарете "Эвертона", тогда как нападающий Умар Ниассе не заявлен на турнир.
28.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
с командой из БЕЛАРУСИ ! Ребята, ну запомните уже плиз.
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Эвертон в одиночку защищает честь Ливерпуля в Европе.
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удачи
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