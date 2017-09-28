Мората: "Повезло, что играю с Азаром"
Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что ему повезло играть с вингером Эденом Азаром.
В среду вечером Мората записал на свой счет уже седьмой гол за "Челси", отличившись в гостевом матче Лиги Чемпионов с "Атлетико". Результативный пас испанцу выкатил вернувшийся в состав Азар.
Сразу после победы 1:2 Альваро признался, что в восторге от своей связки с Эденом. Более того, Мората считает себя везунчиком, что играет в одной команде с Азаром.
"Легко играть с таким классным мастером, как Эден Азар. Он входит в число лучших игроков в мире, и мне повезло, что я выступаю с ним за одну команду".
"Я доволен своей результативностью, но мы должны продолжаться побеждать. Мы набрали важные три очка и очень этому счастливы", - сообщил Мората The Telegraph.
28.09.2017 14:00
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явно повезло, что в челси перешёл. а не то сейчас играл бы в нигер юнайтед и был бы белой вороной
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есть там парочка норм игроков, жаль, что играют за такой мусор
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Лучшие в мире игроки у Челси!
в кои то веки фаврот чет путное ляпнул!
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ЗМ им обоим
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