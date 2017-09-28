Мората: "Повезло, что играю с Азаром"

Эден Азар Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что ему повезло играть с вингером Эденом Азаром.

В среду вечером Мората записал на свой счет уже седьмой гол за "Челси", отличившись в гостевом матче Лиги Чемпионов с "Атлетико". Результативный пас испанцу выкатил вернувшийся в состав Азар.

Сразу после победы 1:2 Альваро признался, что в восторге от своей связки с Эденом. Более того, Мората считает себя везунчиком, что играет в одной команде с Азаром.

"Легко играть с таким классным мастером, как Эден Азар. Он входит в число лучших игроков в мире, и мне повезло, что я выступаю с ним за одну команду".

"Я доволен своей результативностью, но мы должны продолжаться побеждать. Мы набрали важные три очка и очень этому счастливы", - сообщил Мората The Telegraph.



Метки Азар, Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 28.09.2017 14:52 # pistolero-lfc
    явно повезло, что в челси перешёл. а не то сейчас играл бы в нигер юнайтед и был бы белой вороной

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  2. mancunia-planet 28.09.2017 14:10 # mancunia-planet
    есть там парочка норм игроков, жаль, что играют за такой мусор

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  3. kontorres 28.09.2017 14:07 # kontorres
    Лучшие в мире игроки у Челси!
    в кои то веки фаврот чет путное ляпнул!

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  4. farot 28.09.2017 14:04 # farot
    ЗМ им обоим

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