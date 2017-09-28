Кин назвал Луиса "лентяем"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал защитника "Челси" Давида Луиса лентяем.

Накануне вечером Луис привез в ворота "Челси" пенальти, сфолив в штрафной против защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса. Кин уверен: бразилец совершил безумный поступок.



"Я не понимаю, зачем он вообще сделал это. Он поступил как лентяй и подвел своих партнеров по команде. На повторе мы увидели, что произошло, и я даже рад, что он был за это наказан. Он хотел обмануть арбитра", - сообщил Кин в эфире BT Sport.



Поддержал своего коллегу бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд.



"На повторе мы увидели, что он занял неправильную позицию и попытался исправить это, потянув соперника за футболку. Судья находился рядом, а после назначения пенальти Луис даже не протестовал. Он понимал, что совершил ошибку", - добавил Фердинанд.