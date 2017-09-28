Кин назвал Луиса "лентяем"

Давид Луис Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал защитника "Челси" Давида Луиса лентяем.

Накануне вечером Луис привез в ворота "Челси" пенальти, сфолив в штрафной против защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса. Кин уверен: бразилец совершил безумный поступок.

"Я не понимаю, зачем он вообще сделал это. Он поступил как лентяй и подвел своих партнеров по команде. На повторе мы увидели, что произошло, и я даже рад, что он был за это наказан. Он хотел обмануть арбитра", - сообщил Кин в эфире BT Sport.

Поддержал своего коллегу бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд.

"На повторе мы увидели, что он занял неправильную позицию и попытался исправить это, потянув соперника за футболку. Судья находился рядом, а после назначения пенальти Луис даже не протестовал. Он понимал, что совершил ошибку", - добавил Фердинанд.




Метки Кин, Луис, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.09.2017 13:00

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  1. kojan 28.09.2017 13:12 # kojan
    ну не знаю, не знаю, но защ он нормальный...

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  2. udaff 28.09.2017 13:11 # udaff
    Так-то игрок он хороший, но как человек, кажется, с большой гнильцой. В целом это и не удивительно.

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