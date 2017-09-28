Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за среду (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов за среду с участием английских команд.
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28.09.2017 12:45
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Последние комментарии:
Челси!
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Бля, как же горит. Почему ссаные кони играли как во дворе? Почему давали пространство? И почему ссаные сраптачи бились как в последий раз? И скумы теперь смеют открывать свои желтые ебла на этом сайте
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Челси Чемпион!!!!
Топарь Батшувайи и Алонсо бог, в очередной раз пописяли на астера!
а юзер с ником Старый еблан был викинут в пещеру к ггголумам!
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Челси чемпион!!!
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