Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за среду (ВИДЕО)

Мичи Батшуайи Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов за среду с участием английских команд.



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Метки видео, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 12:45

Количество просмотров Просмотров: 628

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Последние комментарии:




  1. ask 28.09.2017 13:02 # ask
    Челси!

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  2. pautinho 28.09.2017 12:59 # pautinho
    Бля, как же горит. Почему ссаные кони играли как во дворе? Почему давали пространство? И почему ссаные сраптачи бились как в последий раз? И скумы теперь смеют открывать свои желтые ебла на этом сайте

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  3. kontorres 28.09.2017 12:56 # kontorres
    Челси Чемпион!!!!
    Топарь Батшувайи и Алонсо бог, в очередной раз пописяли на астера!
    а юзер с ником Старый еблан был викинут в пещеру к ггголумам!

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  4. admet 28.09.2017 12:49 # admet
    Челси чемпион!!!

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