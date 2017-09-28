Льорис: "Кейн — наш Роналду или Месси"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что нападающий Харри Кейн столь же важен для его команды, как Лионель Месси для "Барселоны" или Криштиану Роналду для "Реала".

В минувший вторник против АПОЭЛа в Лиге Чемпионов Кейн оформил свой шестой хет-трик в 2017 году. Харри демонстрирует сумасшедшую форму в сентябре и в этом сезоне уже забил на три гола больше, чем Роналду, хотя Месси он уступает один гол.



Теперь Льорис надеется, что его партнер не сбавит обороты. Уго считает, что Харри все еще должен утвердиться на европейской арене.



"В каждой большой команде есть большой бомбардир. В "Тоттенхэме" это Харри Кейн. Думаю, он должен многое доказать в Лиге Чемпионов. В данный момент он демонстрирует свое мастерство и навыки".



"Пять голов в двух матчах — это великолепно, и я надеюсь, что он и дальше будет выступать таким образом. Мы не удивлены Харри — мы знаем его талант, его навыки, его тягу забивать голы и важные голы".



"Он наш главный игрок, как это бывает во всех командах топ-уровня. В "Реале" это Роналду, в "Барсе" Месси", — цитирует Льориса Sky Sports.