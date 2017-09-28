Коутиньо обещает играть за "Ливерпуль" на "максимуме"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пообещал, что в этом сезоне будет выкладываться без остатка ради мерсисайдского клуба.
Игрок сборной Бразилии имеет все основания затаить некоторую обиду на "красных", которые не позволили его мечте исполниться минувшим летом — "Ливерпуль" наотрез отказался обсуждать продажу Коутиньо в "Барселону".
Вместе с тем Филиппе уже вернулся к выступлениям за "красных" и пока демонстрирует отличный футбол, отметившись голами против "Лестера" и "Спартака". Коутиньо обещает, что уровень его самоотдачи в этом сезоне не снизится.
"Я спокоен. То, что было, осталось позади. Я здесь, чтобы защищать цвета клуба и давать свой максимум", — цитирует Коутиньо Liverpool Echo.
28.09.2017 11:00
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Это и так всем адекватам было ясно.
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пустой базар
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цена набьет надеюсь, и потом сольем в гниющую барсу
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Профессионал. Наемник. Будущее неизвестно, но предопределено.
И мы тебе больше не верим.
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Это птица, это самолет, это Супермен! Нет, это скаузер в ч...еном во рту.
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