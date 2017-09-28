Коутиньо обещает играть за "Ливерпуль" на "максимуме"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пообещал, что в этом сезоне будет выкладываться без остатка ради мерсисайдского клуба.

Игрок сборной Бразилии имеет все основания затаить некоторую обиду на "красных", которые не позволили его мечте исполниться минувшим летом — "Ливерпуль" наотрез отказался обсуждать продажу Коутиньо в "Барселону".

Вместе с тем Филиппе уже вернулся к выступлениям за "красных" и пока демонстрирует отличный футбол, отметившись голами против "Лестера" и "Спартака". Коутиньо обещает, что уровень его самоотдачи в этом сезоне не снизится.

"Я спокоен. То, что было, осталось позади. Я здесь, чтобы защищать цвета клуба и давать свой максимум", — цитирует Коутиньо Liverpool Echo.



Метки Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 11:00

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  1. electric 28.09.2017 11:48 # electric
    Это и так всем адекватам было ясно.

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  2. manutd-20champ 28.09.2017 11:45 # manutd-20champ
    пустой базар

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  3. tursa 28.09.2017 11:37 # tursa
    цена набьет надеюсь, и потом сольем в гниющую барсу

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  4. akadam 28.09.2017 11:13 # akadam
    Профессионал. Наемник. Будущее неизвестно, но предопределено.
    И мы тебе больше не верим.

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  5. monsieurgood 28.09.2017 11:03 # monsieurgood
    Это птица, это самолет, это Супермен! Нет, это скаузер в ч...еном во рту.

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