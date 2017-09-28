Дзола считает, что "Челси" поступил правильно, отпустив Косту
Легенда "Челси" Джанфранко Дзола считает, что клуб поступил правильно, отпустив нападающего Диего Косту.
На текущей неделе затяжная сага с возвращением Косты в "Атлетико" завершилась. Диего осуществил свою мечту, хотя и не сможет играть в футбол до января.
Дзола считает, что "синие" поступили правильно в этой ситуации, но пока не уверен, сможет ли Альваро Мората стать достойной заменой для Косты.
"Я не сомневаюсь, что было правильно позволить ему уйти. Вероятно, он был источником проблем, а один игрок не определяет команду. Думаю, так лучше для всех, что он ушел".
"Я не уверен, что в данный момент Мората соответствует уровню Косты. В плане техники он отличный игрок, он обладает многими качествами, хорош в воздухе, хорошо владеет ногами".
"Он побывал в "Ювентусе и "Реала" — больших командах, но не играл там регулярно, и я хочу понять, почему. Думаю, в этом году я получу ответы", — сообщил Дзола Sky Sports.
28.09.2017 10:00
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Войти ебло кости после сосо Атлетико
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"Вероятно, он был источником проблем, а один игрок не определяет команду. Думаю, так лучше для всех, что он ушел"
а про уайза и лебёфа почему так не говорила конская морда? сцал в трусишки, наказали бы по самые спагетти в раздевалке
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Одни топы....
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Топытопытопытоп
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