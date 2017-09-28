Дзола считает, что "Челси" поступил правильно, отпустив Косту

Диего Коста на матче Атлетико и Челси Легенда "Челси" Джанфранко Дзола считает, что клуб поступил правильно, отпустив нападающего Диего Косту.

На текущей неделе затяжная сага с возвращением Косты в "Атлетико" завершилась. Диего осуществил свою мечту, хотя и не сможет играть в футбол до января.

Дзола считает, что "синие" поступили правильно в этой ситуации, но пока не уверен, сможет ли Альваро Мората стать достойной заменой для Косты.

"Я не сомневаюсь, что было правильно позволить ему уйти. Вероятно, он был источником проблем, а один игрок не определяет команду. Думаю, так лучше для всех, что он ушел".

"Я не уверен, что в данный момент Мората соответствует уровню Косты. В плане техники он отличный игрок, он обладает многими качествами, хорош в воздухе, хорошо владеет ногами".

"Он побывал в "Ювентусе и "Реала" — больших командах, но не играл там регулярно, и я хочу понять, почему. Думаю, в этом году я получу ответы", — сообщил Дзола Sky Sports.



Метки Атлетико, Дзола, Коста, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 10:00

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  1. chelsea1983 28.09.2017 10:39 # chelsea1983
    Войти ебло кости после сосо Атлетико

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  2. mr-dodds 28.09.2017 10:11 # mr-dodds
    "Вероятно, он был источником проблем, а один игрок не определяет команду. Думаю, так лучше для всех, что он ушел"

    а про уайза и лебёфа почему так не говорила конская морда? сцал в трусишки, наказали бы по самые спагетти в раздевалке

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  3. chelsealondon 28.09.2017 10:05 # chelsealondon
    Одни топы....

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  4. mr-terry 28.09.2017 10:01 # mr-terry
    Топытопытопытоп

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