Дзола считает, что "Челси" поступил правильно, отпустив Косту

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола считает, что клуб поступил правильно, отпустив нападающего Диего Косту.

На текущей неделе затяжная сага с возвращением Косты в "Атлетико" завершилась. Диего осуществил свою мечту, хотя и не сможет играть в футбол до января.



Дзола считает, что "синие" поступили правильно в этой ситуации, но пока не уверен, сможет ли Альваро Мората стать достойной заменой для Косты.



"Я не сомневаюсь, что было правильно позволить ему уйти. Вероятно, он был источником проблем, а один игрок не определяет команду. Думаю, так лучше для всех, что он ушел".



"Я не уверен, что в данный момент Мората соответствует уровню Косты. В плане техники он отличный игрок, он обладает многими качествами, хорош в воздухе, хорошо владеет ногами".



"Он побывал в "Ювентусе и "Реала" — больших командах, но не играл там регулярно, и я хочу понять, почему. Думаю, в этом году я получу ответы", — сообщил Дзола Sky Sports.