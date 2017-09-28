Кевин Де Брюйне. В погоне за славой

В современном футболе есть две суперзвезды: Криштиану Роналду и Лионель Месси, а есть те, кто находятся рядом, и среди них особое место занимает бельгиец Кевин Де Брюйне, так как именно с ним сейчас работает Пеп Гвардиола — специалист, способный делать из хороших игроков великих.

"Манчестер Сити" находится в устрашающей форме. Они пока что ничего не выиграли, и разумно помнить о том, что на этом же отрезке прошлого сезона они показывали не менее выдающуюся результативность, но в этот раз есть и что-то другое. Они разумно потратили деньги на Эдерсона, Кайла Уолкера, Бенжамена Менди и Бернарду Силву, а еще — в лучшей форме в своей жизни находится Кевин Де Брюйне.



Де Брюйне часто впечатлял всех с тех пор, как вернулся в Англию в 2015 году, но никогда не было понятно, где именно его лучшая позиция. Он мог играть в центре, на фланге или под нападающими, но теперь у него появилась регулярная роль, более глубокая и отдаленная от штрафной соперника в центре поля, и все эти разговоры пора прекращать. Это то место, которое принадлежит ему — где он может тянуть за ниточки матча, помогая обороне и снабжая атаку своими изумительными длинными передачами.



Именно Де Брюйне сломал всю игру "Ливерпулю", когда вылил ушат холодной воды на разгоряченные атакующими действиями головы мерсисайдцев, когда одним пасом очертил все проблемы "красных" в обороне, организовав выход Агуэро один на один. Это был тот же Де Брюйне, который счел нужным лишить мяч Дейла Стивенса в матче с "Брайтоном" в первом туре, давая возможность своим партнерам вскрыть оборону "чаек". Вспомните самые яркие моменты игры "Манчестер Сити" в этом сезоне, и окажется, что практически всегда где-то рядом будет Де Брюйне.



Кевин уже не розовощекий мальчик — в июне ему исполнилось 26 лет, и похоже, он выходит на пик своей карьеры. Он больше знает об игре, и его способность отдать пас улучшилась. Он соединил свой природный талант (в котором нет недостатка) с развивающейся игровой мудростью. И неудивительно, что, согласно сообщениям на этой неделе в прессе, в "Сити" начали переговоры о новом контракте со своим диспетчером, который до сих пор зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю.



Это все серьезно отличается от медленного развода с "Челси", который начался еще в 2013 году. Отправленный в аренду в "Вердер" Кевин оказался на грани перехода в Дортмунд, где хотел поработать с Юргеном Клоппом. "Кевин был уверен, что "Челси" отпустит его", — вспоминает бельгийский журналист Кристоф Терро. "Но поскольку Моуриньо не смог подписать того полузащитника, которого хотел, он вернул Де Брюйне в "Челси", сказав ему, что тот получит свое игровое время во всех соревнованиях и шансы проявить себя. Де Брюйне хотел уйти в Дортмунд, но поскольку он был на контракте у "Челси", то решил не усложнять себе жизнь".



Но когда Моуриньо оставил Де Брюйне на трибунах в матче за Суперкубок Европы, юноша потух. Интересно, что в том же матче Жозе умудрился потушить и блеск в глазах другого бельгийца — Ромелу Лукаку, которым сейчас восхищается в "Манчестер Юнайтед". Правда в том, что Моуриньо привык работать с профессионалами, а ни Кевин, ни Ромелу на тот момент ими не были — они были слишком юными. А Моуриньо не привык ходить с носовым платком.



Терро: "Было заметно, что Кевин действительно тренировался без особой охоты, что отмечал и главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс. Вероятно, Моуриньо и подумал: "Если игрок реагирует таким образом, то готов ли он к игре в большом клубе?"



Отношения Кевина и Моуриньо со временем не улучшились. В действительности они только усугубились обвинениями в отсутствии самоотдачи на тренировках, которые спровоцировали высказывание бельгийца о том, что, "возможно, ему стоит провести открытую тренировку, чтобы каждый мог увидеть, что я все делаю правильно".



Терро: "У него была встреча с Моуриньо, в ходе которой менеджер при помощи статистики попытался объяснить Кевину, почему тот не попадает в первую команду. Но Де Брюйне не считал, что это справедливо — сравнивать его с партнерами по команде, которые провели на поле значительно больше времени".



Именно потому было принято решение о возвращении Кевина в Германию, причем Моуриньо настаивал на очередной аренде, но сам Де Брюйне захотел полноценного трансфера, а "Вольфсбург" был не против заплатить за него цену, которую в "Челси" посчитали правильной.



Эксперт ESPN по немецкому футболу Арчи Ринд-Тутт: "Кевину понадобилось не много времени, чтобы снова почувствовать себя комфортно в Германии. Ключевым моментом стало удаление в матче с "Аугсбургом" через два месяца после его прибытия в "Вольфсбург". После него можно утверждать, что он потащил команду за собой — он был феноменальным в сезоне 2014/15, когда "волки" смогли подняться на второе место в Бундеслиге и впервые выиграли Кубок Германии. Кевин отдал потрясающие 22 голевые передачи и просто незабываемо играл в больших матчах. "Волки" при нем дважды выиграли у "Баварии" со счетом 4:1 и в финале Кубке Германии одолели "Боруссию", не дав нормально попрощаться с Дортмундом Юргену Клоппу".



Этого великолепного сезона было достаточно, чтобы Кевина вернул в Англию уже "Манчестер Сити", и сейчас очень символично, что фаворитами чемпионской гонки как раз и стали два Манчестера, а Моуриньо и Де Брюйне оказались по разные стороны баррикад. Терро: "Кевин на самом деле не хочет отмстить Моуриньо. Он просто хочет доказать свою точку зрения, он смотрит вперед. Он всегда говорил, что те шесть месяцев не были такими уж плохими. Для него все сложилось наилучшим образом, как и для "Челси" — они купили Матича и выиграли титул в 2015 году, а Кевин оказался в "Сити", где счастлив по сей день".



Если с Моуриньо у Де Брюйне отношения не сложились, то Гвардиолу считают идеальным наставником для бельгийца в час его расцвета — не зря ведь Жозе и Пепа считают антагонистами. "Сити" часто обвиняют в том, что "горожане" покупают успех, но все же именно в этом клубе Де Брюйне превращается из хорошего игрока в великого, и Гвардиола успешно направляет эту трансформацию.



Впрочем, Де Брюйне не единственный игрок, который начал этот сезон в потрясающей форме: сильнее стал Агуэро, напоминает о себе Давид Силва, великолепно на старте сезона смотрится Стерлинг. Если бы магия Пепа касалась и оборонительных талантов его команды, вопрос с чемпионством в Англии можно было бы закрывать, но все мы прекрасно знаем насколько уязвимым остается "Сити".



Для Гвардиолы очень важно, чтобы его полузащитники умели на поле все. Против "Уотфорда" Де Брюйне играл с креном вправо, с "Ливерпулем" чаще оказывался в центре, а вот против "Борнмута" был сдвинут налево. Пэт Невин, эксперт ВВС и бывший полузащитник "Челси": Я думаю, Гвардиола пытается сделать так, чтобы всего его полузащитники были универсальными. Если вы можете играть — вы можете играть где угодно. Если вы посмотрите на его "Барселону", то окажется, что Хави и Иньеста играли и справа, и слева, и в центре. То же самое он хочет видеть в "Сити" — ему нужны просто игроки, полузащитники, умеющие все. Посмотрите на Давида Сильву — ему все равно, где играть и думаю, мало заботит позиция на поле и Де Брюйне со Стерлингом".



Гвардиола в прошлом сезоне говорил о готовности Де Брюйне к адаптации и похоже, философия тренера уже полностью передалась игроку, который осознал, что команда важнее личной славы.



Когда в апреле Кевина спросили об изменении его показателей голов и результативных передач, он ответил: "Думаю, в этом году я делаю нечто более коллективное. Хотя, возможно, в прошлом году мои индивидуальные показатели и были лучше".



Гари Невилл недавно сравнил Де Брюйне с Дэвидом Бекхэмом, и это действительно уместно, если говорить о мастерстве подач и длинных передач, но чем Де Брюйне сильнее — он умеет не только быстро перемещать по полю мяч, но и сам достаточно динамичен и быстр. А когда такой игрок набирает скорость, разгоняя контратаку, ему важно только зафиксировать нужное положение нападающих впереди, чтобы выложить идеальную передачу на ход Агуэро, Жезусу или Лукаку, если речь идет о сборной Бельгии, где его талант мастера организации контратак актуален еще больше, чем в "Сити". Каждый раз, когда Моуриньо будет смотреть, как великолепно взаимодействуют в сборной Бельгии Де Брюйне и Лукаку, он может кусать локти, ведь у него были и один, и второй, и третий — Эден Азар.



Но Де Брюйне сейчас действительно нет смысла думать о Моуриньо — он наслаждается своим лучшим футболом в команде, где ему уготована очень важная роль, а рядом находятся игроки, способные превращать его пасы в результативные передачи с завидным постоянством. Возможно, Кевину еще далеко до славы Месси и Роналду, а вероятнее всего, он все же не дотянется до их космического уровня, но сейчас он ближе к ним, чем когда-либо, и движется в правильном направлении.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru