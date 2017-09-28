"Арсенал" не взял в Борисов более 10 игроков первой команды
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отправился в Борисов на матч Лиги Европы против БАТЭ, оставив дома более 10 игроков первой команды.
Напомним, состав "канониров" в первом матче группового этапа Лиги Европы против "Кельна" был далек от оптимального, однако на сей раз перестановок будет еще больше.
По информации Sky Sports, Венгер оставил в Лондоне отдыхать Лорана Косьелни, Сеада Колашинаца, Эктора Беллерина, Начо Монреля, Гранита Джаку, Месута Озила, Аарона Рэмси, Алексиса Санчеса и Александра Лакасетта.
Также возможность посетить Белоруссию упускают травмированные Калум Чемберс, Франсис Кокелен, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.
Таким образом, состав "Арсенала", как ожидается, будет сугубо экспериментальным. Из числа членов первой команды на игровое время против БАТЭ могут рассчитывать Пер Мертезакер, Джек Уилшир, Тео Уолкотт и Оливье Жиру.
28.09.2017 08:00
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Веня трольнул еблорусов.
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Правильно и сделал. Даже поражение в сегодняшней игре, не будет играть такой огромной роли при выходе из группы, а там гляди молодёжь ещё и очки зацепит. Куда важнее воскресный матч АПЛ, где уж точно нельзя терять ни одного очка.
Жаль что Коклен, Ивоби и Чамберс травмированы. Если они и эти встречи будут пропускать, то когда вообще играть собираются?
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Белоруссию, бля, тупые, рашковые админы!
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бульбарасов уже даже вулвич унижает ах ах ах
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