"Арсенал" не взял в Борисов более 10 игроков первой команды

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отправился в Борисов на матч Лиги Европы против БАТЭ, оставив дома более 10 игроков первой команды.

Напомним, состав "канониров" в первом матче группового этапа Лиги Европы против "Кельна" был далек от оптимального, однако на сей раз перестановок будет еще больше.

По информации Sky Sports, Венгер оставил в Лондоне отдыхать Лорана Косьелни, Сеада Колашинаца, Эктора Беллерина, Начо Монреля, Гранита Джаку, Месута Озила, Аарона Рэмси, Алексиса Санчеса и Александра Лакасетта.

Также возможность посетить Белоруссию упускают травмированные Калум Чемберс, Франсис Кокелен, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.

Таким образом, состав "Арсенала", как ожидается, будет сугубо экспериментальным. Из числа членов первой команды на игровое время против БАТЭ могут рассчитывать Пер Мертезакер, Джек Уилшир, Тео Уолкотт и Оливье Жиру.



Метки Арсенал, БАТЭ, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2361

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. paul-shark 28.09.2017 09:35 # paul-shark
    Веня трольнул еблорусов.

    (ответить)

  2. r-n 28.09.2017 08:33 # r-n
    Правильно и сделал. Даже поражение в сегодняшней игре, не будет играть такой огромной роли при выходе из группы, а там гляди молодёжь ещё и очки зацепит. Куда важнее воскресный матч АПЛ, где уж точно нельзя терять ни одного очка.
    Жаль что Коклен, Ивоби и Чамберс травмированы. Если они и эти встречи будут пропускать, то когда вообще играть собираются?

    (ответить)

  3. kaban4eek 28.09.2017 08:18 # kaban4eek
    Белоруссию, бля, тупые, рашковые админы!

    (ответить)

  4. j-silver 28.09.2017 08:01 # j-silver
    бульбарасов уже даже вулвич унижает ах ах ах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: