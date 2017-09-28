"Арсенал" не взял в Борисов более 10 игроков первой команды

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отправился в Борисов на матч Лиги Европы против БАТЭ, оставив дома более 10 игроков первой команды.

Напомним, состав "канониров" в первом матче группового этапа Лиги Европы против "Кельна" был далек от оптимального, однако на сей раз перестановок будет еще больше.



По информации Sky Sports, Венгер оставил в Лондоне отдыхать Лорана Косьелни, Сеада Колашинаца, Эктора Беллерина, Начо Монреля, Гранита Джаку, Месута Озила, Аарона Рэмси, Алексиса Санчеса и Александра Лакасетта.



Также возможность посетить Белоруссию упускают травмированные Калум Чемберс, Франсис Кокелен, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.



Таким образом, состав "Арсенала", как ожидается, будет сугубо экспериментальным. Из числа членов первой команды на игровое время против БАТЭ могут рассчитывать Пер Мертезакер, Джек Уилшир, Тео Уолкотт и Оливье Жиру.