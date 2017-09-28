Топ-6 Премьер-Лиги хочет увеличенную долю от телевизионных трансляций

Шестерка богатейших клубов Премьер-Лиги требует себе увеличенную долю от следующего контракта по продаже прав на телевизионные трансляции.

Во времена основания Премьер-Лиги в 1992 году доходы от трансляций были мизерными, поэтому тогда было решено делить поступления от продажи телевизионных прав за рубеж поровну между всеми 20 клубами.



При этом доходы от продажи телевизионных прав за рубеж примерно в два раза меньше, чем поступления со внутреннего рынка, которые в свою очередь распределяются в зависимости от итоговой позиции каждого клуба и количества матчей в прямом эфире.



Естественно, что за 25 лет ситуация кардинально изменилась. И если пропорции остались прежними, то в количественном отношении поступления от трансляций выросли многократно — теперь телевидение является главной статьей доходов каждого клуба Премьер-Лиги.



Текущий трехлетний цикл принесет клубам Премьер-Лиги поражающую воображение сумму в 8.4 миллиарда фунтов, включая 5.1 млрд. фунтов от британских вещателей Sky и BT.



Например, в прошлом сезоне выигравший Премьер-Лигу "Челси" заработал на трансляциях внутри Британии 151 млн. фунтов, а финишировавший 20-м "Сандерленд" — 94 млн. При этом и "синие", и "коты" получили по 39 млн. фунтов в качестве своей доли от продажи телевизионных прав за рубеж.



Как стало известно The Guardian, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм" находят эту ситуацию несправедливой и желают изменить принцип распределения доходов от продажи телевизионных прав за рубеж.



В минувшую среду президент Премьер-Лиги Ричард Скадамор рассказал клубам о плане, согласно которому предлагается 35% доходов от зарубежных телетрансляций распределять в зависимости от "заслуг" — или, другими словами, итоговой позиции каждого клуба на финише сезона.



По слухам, продвигаемую топ-6 идею также поддержали "Эвертон", "Лестер" и "Вест Хэм", однако проблема в том, что для принятия столь существенного нововведения требуется согласие 14 из 20 клубов Премьер-Лиги, как это было в случае сокращения сроков летнего трансферного окна.



Через неделю боссы клубов Премьер-Лиги соберутся еще раз, чтобы продолжить обсуждение этого нововведения, которое, если оно будет одобрено, окажет влияние на телевизионный контракт 2019-22 годов.