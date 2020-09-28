Моуриньо восхищается результативностью Лукаку

Отметившись дублем против ЦСКА, нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заслужил похвалу со стороны своего тренера Жозе Моуриньо.

В среду вечером Лукаку дважды огорчил ЦСКА и помог своей команде отпраздновать уверенную победу в Лиге Чемпионов со счетом 1:4. Теперь на счету бельгийского бомбардира уже 10 голов в первых девяти матчах за новый клуб.



Моуриньо доволен своим подопечным, но считает, что успехи Ромелу были бы невозможны без помощи партнеров по команде.



"Это замечательное достижение, но оно стало возможно только благодаря хорошей команде. Без хорошей команды это было бы невозможно, а наша команда играет хорошо".



"Ромелу демонстрирует удивительную результативность. Он так скромен, он хочет учиться и постоянно совершенствоваться. Думаю, он полон амбиций, и я верю, что он сможет продолжать приносить нам пользу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.