Конте считает себя "ущемленным" перед матчем против "Сити"

После волевой победы над "Атлетико" со счетом 1:2 главный тренер "Челси" Антонио Конте посетовал на то, что у его команды практически не остается времени на подготовку к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.

Гол вышедшего на замену Мичи Батшуайи в компенсированное время позволил "синим" вырвать победу у "Атлетико" и уверенно возглавить Группу C Лиги Чемпионов.



Однако у Конте нет времени радоваться этой победе, ведь уже через три дня матч против "Сити", который свой поединок в Лиге Чемпионов играл дома и вдобавок на сутки раньше.



"Когда "Атлетико" забивает, очень сложно отыграться. Несмотря на это, мы очень хорошо потрудились ради победы. Мы проявили характер и никогда не унывали. Мы одержали хорошую победу против такого сложного соперника, а теперь важно отдохнуть и восстановиться, потому что у нас нет много времени до матча против "Манчестер Сити" в субботу".



"Если честно, я чувствую себя немного ущемленным, и важно, чтобы эта ситуация не осталась без внимания. Сегодня вечером мы играли на выезде и в Лондон вернемся только в четыре утра завтрашнего дня. Когда у тебя всего один день на подготовку к такому матчу, это не есть правильно".



"Признаюсь, я очень удивлен, что такой большой матч состоится в субботу, а не воскресенье. Однако мы хотим подготовиться, и мы вынуждены его сыграть в назначенное время".



"У "Манчестер Сити" очень сильная команда, и они забивают много голов, однако мы должны подготовиться к этому матчу. Но кое-кому стоит проанализировать эту ситуацию", — цитирует Конте The Independent.