"Челси" вырвал победу у "Атлетико"
Гол Мичи Батшуайи в компенсированное время позволил "Челси" вырвать победу со счетом 1:2 в гостях у "Атлетико" и сохранить 100-процентный результат в Лиге Чемпионов.
Всего лишь во второй раз в этом сезоне в старте "синих" вышел полузащитник Эден Азар. Он и Сеск Фабрегас заменили Виллиана с Педро. Гари Кэхилл и Давид Луис вытеснили из состава Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.
В начале матча "Атлетико" чуть увереннее владел мячом, однако гости выглядели лучше и первыми начали пристреливаться. Неплохо бил головой Альваро Мората, заставив Яна Облака совершить сейв, а Эден Азар с дистанции угодил в штангу.
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа практически не имел работы, однако на 39-й минуте свою команду вновь подвел Луис, недавно удаленный против "Арсенала". Бразилец не по правилам завалил соперника, дав рефери повод назначить пенальти, который был реализован Антуаном Гризманном — 1:0.
Гол в раздевалку не сбил боевой настрой гостей, и второй тайм чемпионы Премьер-Лиги тоже начали мощно, на 59-й минуте сравняв счет. Азар навесил с левого фланга, а Мората пробил с линии вратарской — 1:1.
В дальнейшем "Челси" чувствовал себя чуть увереннее, хотя ни Облак, ни Куртуа работы особо не имели. Хороший момент не использовал Мората, пробив мимо.
Когда в концовке матча показалось, что гости согласились на ничью, случился еще один гол. На четвертой компенсированной минуте вышедший на замену Мичи Батшуайи пробил в касание из пределов вратарской после прострела Маркоса Алонсо — 1:2.
Гол под занавес матча стал своего рода моральной компенсацией для "Челси" за весьма спорный пенальти. Однако "синие" вполне заслужили победу, продемонстрировал более содержательный футбол и превзойдя соперника по опасным моментам.
"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)— 1:2 (1:0)
Голы: Гризманн 40 (пен) — Мората 59, Батшуайи 90.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Эрнандес, Луис, Коке, Парти (Хименес 77), Сауль, Карраско (Торрес 69), Корреа (Гайтан 71), Гризманн.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Луис, Мосес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан 82), Фабрегас (Кристенсен 86), Мората (Батшуайи 82).
Предупреждения: Парти, Гризманн — Луис.
27.09.2017 23:45
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Последние комментарии:
Мю ожидаемо, синяя помойка отскочила
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Где-то трубу прорвало? paul-shark'ом завоняло
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Отскок, позорный отскок аки в 2012.
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до чего приятно сегодня ссать на колбасников
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Победы ''Челси" - свет! Стоит его включить, и всякая шушера ( безмозглое фанатье ''Арсенала'' и ''Ливерпуля'') разбегается. Хочу заметить, что не все фанаты этих команд - шушера. Только те, кто не больны способностью критически мыслить.
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А вот это неожиданно.
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https://twitter.com/Caley_graphics/status/912796842198470656?s=09
возможно клопп и прав.
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Хоть Торрес давно уже не в команде, и много в нем не хватало от того игрока, которого мы в нем ждали, но все равно было немного грустно видеть его в ''Атлетико'', но радостно от того, что он еще играет.
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Ух, братья-пенсы, снова начинаем привыкать к роли сношателей всех и вся в этой г0вночашке, со времен 2013-2014 такого чувства не помню.
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Мозес самый недооцененный игрок в Челси. Никому не нравится, а пашет и пашет в основе, типа как Валенсия в МЮ
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Норм МЮ разъебал в рот берущий ЦСКА. За пенсов тоже рад - испанцев нужно нагибать.
П.С. Ливерпуль расформировать.
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Ууаахуаххуухахуахахуахуахуахуа ОРУ ПРОСТО!
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забил Мората, Забил Мишаня. Оба напада. Оба хороши. Зачем солянку продали, наигрывали бы в кубках против всяких ливерпулев..
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отскок синей помойки chelsi
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С победой синие! Заслуженно! Хейтеры захлебнулись в собственной моче!
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Конте сделает из Челси машину уже видно. Они походи сейчас на Атлетико в своем расцвете года три назад. Конте и Симеоне вообще стилем работы похожи.
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Общество любителей не играть в ЛЧ, идите спать. Завтра у вас БАТЭ, завтра Арсен придумает много интересных историй про чемпионство.
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С победой пинсы...
В этом году кто-то из трио Мс, Мю, Челси должен взять Лч при любых.
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пиздалера лютый долбоеб, самый конченный колбасник.
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ну что за бабы такие играют в этом Chelsea, на спину руку Луизу положили, дак он схватился за лицо и стал плакать, позор Англии
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