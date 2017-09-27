"Челси" вырвал победу у "Атлетико"

Антонио Конте и Альваро Мората Гол Мичи Батшуайи в компенсированное время позволил "Челси" вырвать победу со счетом 1:2 в гостях у "Атлетико" и сохранить 100-процентный результат в Лиге Чемпионов.

Всего лишь во второй раз в этом сезоне в старте "синих" вышел полузащитник Эден Азар. Он и Сеск Фабрегас заменили Виллиана с Педро. Гари Кэхилл и Давид Луис вытеснили из состава Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

В начале матча "Атлетико" чуть увереннее владел мячом, однако гости выглядели лучше и первыми начали пристреливаться. Неплохо бил головой Альваро Мората, заставив Яна Облака совершить сейв, а Эден Азар с дистанции угодил в штангу.

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа практически не имел работы, однако на 39-й минуте свою команду вновь подвел Луис, недавно удаленный против "Арсенала". Бразилец не по правилам завалил соперника, дав рефери повод назначить пенальти, который был реализован Антуаном Гризманном — 1:0.

Гол в раздевалку не сбил боевой настрой гостей, и второй тайм чемпионы Премьер-Лиги тоже начали мощно, на 59-й минуте сравняв счет. Азар навесил с левого фланга, а Мората пробил с линии вратарской — 1:1.

В дальнейшем "Челси" чувствовал себя чуть увереннее, хотя ни Облак, ни Куртуа работы особо не имели. Хороший момент не использовал Мората, пробив мимо.

Когда в концовке матча показалось, что гости согласились на ничью, случился еще один гол. На четвертой компенсированной минуте вышедший на замену Мичи Батшуайи пробил в касание из пределов вратарской после прострела Маркоса Алонсо — 1:2.

Гол под занавес матча стал своего рода моральной компенсацией для "Челси" за весьма спорный пенальти. Однако "синие" вполне заслужили победу, продемонстрировал более содержательный футбол и превзойдя соперника по опасным моментам.

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)— 1:2 (1:0)

Голы: Гризманн 40 (пен) — Мората 59, Батшуайи 90.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Эрнандес, Луис, Коке, Парти (Хименес 77), Сауль, Карраско (Торрес 69), Корреа (Гайтан 71), Гризманн.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Луис, Мосес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан 82), Фабрегас (Кристенсен 86), Мората (Батшуайи 82).

Предупреждения: Парти, Гризманн — Луис.



Метки Атлетико, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 23:45

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rustik 28.09.2017 00:41 # rustik
    Мю ожидаемо, синяя помойка отскочила

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  2. monsieurgood 28.09.2017 00:41 # monsieurgood
    Где-то трубу прорвало? paul-shark'ом завоняло

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  3. paul-shark 28.09.2017 00:38 # paul-shark
    Отскок, позорный отскок аки в 2012.

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  4. obey-mikel 28.09.2017 00:35 # obey-mikel
    до чего приятно сегодня ссать на колбасников

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  5. monsieurgood 28.09.2017 00:33 # monsieurgood
    Победы ''Челси" - свет! Стоит его включить, и всякая шушера ( безмозглое фанатье ''Арсенала'' и ''Ливерпуля'') разбегается. Хочу заметить, что не все фанаты этих команд - шушера. Только те, кто не больны способностью критически мыслить.

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  6. mdfjvnlabngmlas 28.09.2017 00:32 # mdfjvnlabngmlas
    А вот это неожиданно.

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  7. budun 28.09.2017 00:27 # budun
    https://twitter.com/Caley_graphics/status/912796842198470656?s=09

    возможно клопп и прав.

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  8. monsieurgood 28.09.2017 00:21 # monsieurgood
    Хоть Торрес давно уже не в команде, и много в нем не хватало от того игрока, которого мы в нем ждали, но все равно было немного грустно видеть его в ''Атлетико'', но радостно от того, что он еще играет.

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  9. berloga777 28.09.2017 00:18 # berloga777
    Ух, братья-пенсы, снова начинаем привыкать к роли сношателей всех и вся в этой г0вночашке, со времен 2013-2014 такого чувства не помню.

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  10. golokante 28.09.2017 00:17 # golokante
    Мозес самый недооцененный игрок в Челси. Никому не нравится, а пашет и пашет в основе, типа как Валенсия в МЮ

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  11. mkhitaryan 28.09.2017 00:17 # mkhitaryan
    Норм МЮ разъебал в рот берущий ЦСКА. За пенсов тоже рад - испанцев нужно нагибать.
    П.С. Ливерпуль расформировать.

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  12. bluehonorcfc9 28.09.2017 00:16 # bluehonorcfc9
    Ууаахуаххуухахуахахуахуахуахуа ОРУ ПРОСТО!

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  13. wow-chelsea-wow 28.09.2017 00:14 # wow-chelsea-wow
    забил Мората, Забил Мишаня. Оба напада. Оба хороши. Зачем солянку продали, наигрывали бы в кубках против всяких ливерпулев..

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  14. hamann20 28.09.2017 00:14 # hamann20
    отскок синей помойки chelsi

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  15. turbo 28.09.2017 00:13 # turbo
    С победой синие! Заслуженно! Хейтеры захлебнулись в собственной моче!

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  16. golokante 28.09.2017 00:12 # golokante
    Конте сделает из Челси машину уже видно. Они походи сейчас на Атлетико в своем расцвете года три назад. Конте и Симеоне вообще стилем работы похожи.

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  17. monsieurgood 28.09.2017 00:11 # monsieurgood
    Общество любителей не играть в ЛЧ, идите спать. Завтра у вас БАТЭ, завтра Арсен придумает много интересных историй про чемпионство.

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  18. best-fanunited 28.09.2017 00:10 # best-fanunited
    С победой пинсы...
    В этом году кто-то из трио Мс, Мю, Челси должен взять Лч при любых.

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  19. thegodfather 28.09.2017 00:08 # thegodfather
    пиздалера лютый долбоеб, самый конченный колбасник.

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  20. mr-s1n1st3r 28.09.2017 00:06 # mr-s1n1st3r
    ну что за бабы такие играют в этом Chelsea, на спину руку Луизу положили, дак он схватился за лицо и стал плакать, позор Англии

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