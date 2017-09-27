"Челси" вырвал победу у "Атлетико"

Гол Мичи Батшуайи в компенсированное время позволил "Челси" вырвать победу со счетом 1:2 в гостях у "Атлетико" и сохранить 100-процентный результат в Лиге Чемпионов.

Всего лишь во второй раз в этом сезоне в старте "синих" вышел полузащитник Эден Азар. Он и Сеск Фабрегас заменили Виллиана с Педро. Гари Кэхилл и Давид Луис вытеснили из состава Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.



В начале матча "Атлетико" чуть увереннее владел мячом, однако гости выглядели лучше и первыми начали пристреливаться. Неплохо бил головой Альваро Мората, заставив Яна Облака совершить сейв, а Эден Азар с дистанции угодил в штангу.



Голкипер "Челси" Тибо Куртуа практически не имел работы, однако на 39-й минуте свою команду вновь подвел Луис, недавно удаленный против "Арсенала". Бразилец не по правилам завалил соперника, дав рефери повод назначить пенальти, который был реализован Антуаном Гризманном — 1:0.



Гол в раздевалку не сбил боевой настрой гостей, и второй тайм чемпионы Премьер-Лиги тоже начали мощно, на 59-й минуте сравняв счет. Азар навесил с левого фланга, а Мората пробил с линии вратарской — 1:1.



В дальнейшем "Челси" чувствовал себя чуть увереннее, хотя ни Облак, ни Куртуа работы особо не имели. Хороший момент не использовал Мората, пробив мимо.



Когда в концовке матча показалось, что гости согласились на ничью, случился еще один гол. На четвертой компенсированной минуте вышедший на замену Мичи Батшуайи пробил в касание из пределов вратарской после прострела Маркоса Алонсо — 1:2.



Гол под занавес матча стал своего рода моральной компенсацией для "Челси" за весьма спорный пенальти. Однако "синие" вполне заслужили победу, продемонстрировал более содержательный футбол и превзойдя соперника по опасным моментам.



"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)— 1:2 (1:0)



Голы: Гризманн 40 (пен) — Мората 59, Батшуайи 90.



"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Эрнандес, Луис, Коке, Парти (Хименес 77), Сауль, Карраско (Торрес 69), Корреа (Гайтан 71), Гризманн.



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Луис, Мосес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан 82), Фабрегас (Кристенсен 86), Мората (Батшуайи 82).



Предупреждения: Парти, Гризманн — Луис.