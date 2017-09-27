"Юнайтед" легко разгромил ЦСКА
"Манчестер Юнайтед" отпраздновал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, не встретив сопротивления со стороны ЦСКА — 1:4.
Ко второму матчу в группе состав "красных дьяволов" значительно обновился. Эшли Янг примерил капитанскую повязку, а Виктор Линделеф отправился в центр обороны к Крису Смоллингу и Эрику Байи. Позицию левого защитника занял Дейли Блинд. Отсутствием Поля Погба и Маруана Феллайни воспользовался обделенным вниманием тренера на старте сезона Андер Эррера.
Первая же серьезная атака гостей в матче оказалась результативной. Антони Мартиаль выполнил навес с левого фланга, а Ромелу Лукаку легко перепрыгнул Сергея Игнашевича и головой послал мяч в ворота Игоря Акинфеева — 0:1.
Спустя пару минут ЦСКА огрызнулся хорошим ударом Алана Дзагоева, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа блестяще сыграл в падении. Дальше этого дело у хозяев не пошло — соперник их полностью переигрывал.
Тотальный игровой перевес "дьяволов" привел к назначению пенальти на 18-й минуте после того, как Генрих Мхитарян корпусом укрыл мяч в штрафной и получил сзади по ногам. Мартиаль с 11-метровой был точен — 0:2.
На 27-й минуте унижение ЦСКА продолжилось. Мартиаль вновь выполнил подачу с левого фланга, а Василий Березуцкий махнул ногой мимо мяча и позволил Лукаку поразить ворота с пары метров — 0:3.
Остаток тайма гости провели расслабленно и даже позволили ЦСКА нанести еще один неплохой удар, но Де Хеа не потерял концентрацию.
Во втором тайме хозяева немного ожили, а у "Юнайтед" появилось свободное пространство. Едва не оформил хет-трик Лукаку, но Акинфеев отразил его удар. На 57-й минуте голкипер ЦСКА уже не позволил отличиться Мартиалю, однако перед добиванием Генриха Мхитаряна оказался бессилен — 0:4.
На этом игра окончательно успокоилась. При большом желании "дьяволы" легко могли забить еще ряд раз, но им уже не хватило концентрации, а Акинфеев совершил несколько классных сейвов. В конце концов "Юнайтед" до того расслабился, что на последней минуте позволил Константину Кучаеву отыграть один гол — 1:4.
"Юнайтед" предстал командой совершенного другого уровня, без каких-либо проблем разобравшись с престарелой обороной ЦСКА. Одержав две победы в двух матчах, подопечные Жозе Моуриньо уверенно возглавили свою группу.
ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:4 (0:3)
Голы: Кучаев 90 — Лукаку 4, 27, Мартиаль 18 (пен), Мхитарян 57.
ЦСКА: Акинфеев, Васин Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Миланов 72), Щенников, Витиньо (Кучаев 84), Чалов (Жамалетдинов 67).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг (Дармиан 67), Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян (Лингард 60), Мартиаль (Рэшфорд 72), Лукаку.
Предупреждения: Головин, Вернблум, Витиньо.
27.09.2017 23:35
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с победой!!! адекватных пенсов тоже грац. Базель-Бенфика 5-0 это как вообще? что это?) команда из 3-ей корзины изнасиловала команду из 1ой О_о
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На классе кароч
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в этой группе идёт борьба за второе место. Базель сегодня отжёг
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михайло чо за нах? чемпики выиграли а на главной это дерьмище!!!!пздец!
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тут пока все ясно. переключаемся со всей ответственностью на АПЛ.
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Чемпионы Англии хуля
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убирайте краснокаких сверху. главная новость сейчас ЧЕЛСИ.
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грац синих ланданских братьев
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Отличная победа "Челси". Нервно, но куда без этого. Играли лучше ''Атлетико'' и доказали это. Всех с победой, друзья-товарищи.
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Челсы когда в ЛЧ сыграют?
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ожидаемо.
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господе, какие же топари эти короли Ландана!
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меха я уже зае6ался спамить главную
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Королей на главную требуем !!
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Все видели как надо ибать. Прямого конкурента ?!! Ман сити готовьте Очки
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юнайтед хорош, стоит это признать.
Гено с голом!)
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После 2 тура ЛЧ:
МЮ 2 победы, Челси 2 победы, МС 2 победы, ТТХ 2 победы и только Ливерпуль 2 ничьи.
Выводы?
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С победой! Норм показали характер.
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Ща короли на главной будут через несколько минут
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С победой!
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