"Юнайтед" легко разгромил ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, не встретив сопротивления со стороны ЦСКА — 1:4.

Ко второму матчу в группе состав "красных дьяволов" значительно обновился. Эшли Янг примерил капитанскую повязку, а Виктор Линделеф отправился в центр обороны к Крису Смоллингу и Эрику Байи. Позицию левого защитника занял Дейли Блинд. Отсутствием Поля Погба и Маруана Феллайни воспользовался обделенным вниманием тренера на старте сезона Андер Эррера.



Первая же серьезная атака гостей в матче оказалась результативной. Антони Мартиаль выполнил навес с левого фланга, а Ромелу Лукаку легко перепрыгнул Сергея Игнашевича и головой послал мяч в ворота Игоря Акинфеева — 0:1.



Спустя пару минут ЦСКА огрызнулся хорошим ударом Алана Дзагоева, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа блестяще сыграл в падении. Дальше этого дело у хозяев не пошло — соперник их полностью переигрывал.



Тотальный игровой перевес "дьяволов" привел к назначению пенальти на 18-й минуте после того, как Генрих Мхитарян корпусом укрыл мяч в штрафной и получил сзади по ногам. Мартиаль с 11-метровой был точен — 0:2.



На 27-й минуте унижение ЦСКА продолжилось. Мартиаль вновь выполнил подачу с левого фланга, а Василий Березуцкий махнул ногой мимо мяча и позволил Лукаку поразить ворота с пары метров — 0:3.



Остаток тайма гости провели расслабленно и даже позволили ЦСКА нанести еще один неплохой удар, но Де Хеа не потерял концентрацию.



Во втором тайме хозяева немного ожили, а у "Юнайтед" появилось свободное пространство. Едва не оформил хет-трик Лукаку, но Акинфеев отразил его удар. На 57-й минуте голкипер ЦСКА уже не позволил отличиться Мартиалю, однако перед добиванием Генриха Мхитаряна оказался бессилен — 0:4.



На этом игра окончательно успокоилась. При большом желании "дьяволы" легко могли забить еще ряд раз, но им уже не хватило концентрации, а Акинфеев совершил несколько классных сейвов. В конце концов "Юнайтед" до того расслабился, что на последней минуте позволил Константину Кучаеву отыграть один гол — 1:4.



"Юнайтед" предстал командой совершенного другого уровня, без каких-либо проблем разобравшись с престарелой обороной ЦСКА. Одержав две победы в двух матчах, подопечные Жозе Моуриньо уверенно возглавили свою группу.



ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:4 (0:3)



Голы: Кучаев 90 — Лукаку 4, 27, Мартиаль 18 (пен), Мхитарян 57.



ЦСКА: Акинфеев, Васин Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Миланов 72), Щенников, Витиньо (Кучаев 84), Чалов (Жамалетдинов 67).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг (Дармиан 67), Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян (Лингард 60), Мартиаль (Рэшфорд 72), Лукаку.



Предупреждения: Головин, Вернблум, Витиньо.