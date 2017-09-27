"Юнайтед" легко разгромил ЦСКА

Игорь Акинфеев и Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" отпраздновал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, не встретив сопротивления со стороны ЦСКА — 1:4.

Ко второму матчу в группе состав "красных дьяволов" значительно обновился. Эшли Янг примерил капитанскую повязку, а Виктор Линделеф отправился в центр обороны к Крису Смоллингу и Эрику Байи. Позицию левого защитника занял Дейли Блинд. Отсутствием Поля Погба и Маруана Феллайни воспользовался обделенным вниманием тренера на старте сезона Андер Эррера.

Первая же серьезная атака гостей в матче оказалась результативной. Антони Мартиаль выполнил навес с левого фланга, а Ромелу Лукаку легко перепрыгнул Сергея Игнашевича и головой послал мяч в ворота Игоря Акинфеева — 0:1.

Спустя пару минут ЦСКА огрызнулся хорошим ударом Алана Дзагоева, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа блестяще сыграл в падении. Дальше этого дело у хозяев не пошло — соперник их полностью переигрывал.

Тотальный игровой перевес "дьяволов" привел к назначению пенальти на 18-й минуте после того, как Генрих Мхитарян корпусом укрыл мяч в штрафной и получил сзади по ногам. Мартиаль с 11-метровой был точен — 0:2.

На 27-й минуте унижение ЦСКА продолжилось. Мартиаль вновь выполнил подачу с левого фланга, а Василий Березуцкий махнул ногой мимо мяча и позволил Лукаку поразить ворота с пары метров — 0:3.

Остаток тайма гости провели расслабленно и даже позволили ЦСКА нанести еще один неплохой удар, но Де Хеа не потерял концентрацию.

Во втором тайме хозяева немного ожили, а у "Юнайтед" появилось свободное пространство. Едва не оформил хет-трик Лукаку, но Акинфеев отразил его удар. На 57-й минуте голкипер ЦСКА уже не позволил отличиться Мартиалю, однако перед добиванием Генриха Мхитаряна оказался бессилен — 0:4.

На этом игра окончательно успокоилась. При большом желании "дьяволы" легко могли забить еще ряд раз, но им уже не хватило концентрации, а Акинфеев совершил несколько классных сейвов. В конце концов "Юнайтед" до того расслабился, что на последней минуте позволил Константину Кучаеву отыграть один гол — 1:4.

"Юнайтед" предстал командой совершенного другого уровня, без каких-либо проблем разобравшись с престарелой обороной ЦСКА. Одержав две победы в двух матчах, подопечные Жозе Моуриньо уверенно возглавили свою группу.

ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:4 (0:3)

Голы: Кучаев 90 — Лукаку 4, 27, Мартиаль 18 (пен), Мхитарян 57.

ЦСКА: Акинфеев, Васин Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Миланов 72), Щенников, Витиньо (Кучаев 84), Чалов (Жамалетдинов 67).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг (Дармиан 67), Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян (Лингард 60), Мартиаль (Рэшфорд 72), Лукаку.

Предупреждения: Головин, Вернблум, Витиньо.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, ЦСКА

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 23:35

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Последние комментарии:




  1. novocaine 28.09.2017 00:05 # novocaine
    с победой!!! адекватных пенсов тоже грац. Базель-Бенфика 5-0 это как вообще? что это?) команда из 3-ей корзины изнасиловала команду из 1ой О_о

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  2. charlton 27.09.2017 23:59 # charlton
    На классе кароч

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  3. mancunia-planet 27.09.2017 23:50 # mancunia-planet
    в этой группе идёт борьба за второе место. Базель сегодня отжёг

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  4. moskofidi 27.09.2017 23:49 # moskofidi
    михайло чо за нах? чемпики выиграли а на главной это дерьмище!!!!пздец!

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  5. manutd-20champ 27.09.2017 23:49 # manutd-20champ
    тут пока все ясно. переключаемся со всей ответственностью на АПЛ.

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  6. golokante 27.09.2017 23:48 # golokante
    Чемпионы Англии хуля

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  7. rommkaq1- 27.09.2017 23:47 # rommkaq1-
    убирайте краснокаких сверху. главная новость сейчас ЧЕЛСИ.

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  8. tvinkovod 27.09.2017 23:47 # tvinkovod
    грац синих ланданских братьев

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  9. monsieurgood 27.09.2017 23:46 # monsieurgood
    Отличная победа "Челси". Нервно, но куда без этого. Играли лучше ''Атлетико'' и доказали это. Всех с победой, друзья-товарищи.

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  10. largo-winch 27.09.2017 23:46 # largo-winch
    Челсы когда в ЛЧ сыграют?

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  11. mdfjvnlabngmlas 27.09.2017 23:45 # mdfjvnlabngmlas
    ожидаемо.

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  12. pauk 27.09.2017 23:45 # pauk
    господе, какие же топари эти короли Ландана!

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  13. meshuggah 27.09.2017 23:44 # meshuggah
    меха я уже зае6ался спамить главную

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  14. chelsea1983 27.09.2017 23:44 # chelsea1983
    Королей на главную требуем !!

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  15. chelsea1983 27.09.2017 23:43 # chelsea1983
    Все видели как надо ибать. Прямого конкурента ?!! Ман сити готовьте Очки

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  16. gerrard08 27.09.2017 23:42 # gerrard08
    юнайтед хорош, стоит это признать.
    Гено с голом!)

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  17. paulson 27.09.2017 23:42 # paulson
    После 2 тура ЛЧ:

    МЮ 2 победы, Челси 2 победы, МС 2 победы, ТТХ 2 победы и только Ливерпуль 2 ничьи.

    Выводы?

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  18. largo-winch 27.09.2017 23:42 # largo-winch
    С победой! Норм показали характер.

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  19. cfc000000 27.09.2017 23:41 # cfc000000
    Ща короли на главной будут через несколько минут

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  20. dragonishka 27.09.2017 23:41 # dragonishka
    С победой!

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