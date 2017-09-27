Ван Дейк видит в "Ливерпуле" претендента на победу в Лиге Чемпионов

Виргил Ван Дейк Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк считает, что из числа английских команд "Ливерпуль" имеет наивысшие шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Пробившись на групповую стадию Лиги Чемпионов через квалификацию, "красные" оба своих матча — против "Севильи" и "Спартака" — завершили вничью, что ставит под угрозу их выход в плей-офф.

Однако Ван Дейк, отчаянно стремившийся перебраться на "Энфилд" минувшим летом, все равно верит в команду Юргена Клоппа.

"Думаю, "Ливерпуль" дальше других английских команд продвинется в Лиге Чемпионов. И, возможно, "Манчестер Сити".

"Способен ли кто-нибудь из них выиграть турнир? Этого никогда не знаешь. В Европе всегда сложно, и там другой стиль игры — европейские матчи всегда отличаются. Когда ты большой английский клуб, с тобой может случиться всякое в Лиге Чемпионов", — цитирует Ван Дейка Livepool Echo.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 596

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 27.09.2017 22:57 # red-devil-4ever
    Тронулся парень

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  2. qwertyinho 27.09.2017 22:51 # qwertyinho
    ему поможет только усыпление

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  3. paul-shark 27.09.2017 22:41 # paul-shark
    Ня. Перейдёшь к нам зимой, дорогой.

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  4. j-silver 27.09.2017 22:37 # j-silver
    for what он так licks лолбасе?

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  5. mr-s1n1st3r 27.09.2017 22:18 # mr-s1n1st3r
    без тебя, увы, вряд ли =(

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  6. victorinox49 27.09.2017 22:02 # victorinox49
    все фанаты колбасы умственно отсталые

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  7. gunars 27.09.2017 22:01 # gunars
    ахаха трольнул колбасу
    но все сс*т на гпенсов))

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