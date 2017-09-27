Ван Дейк видит в "Ливерпуле" претендента на победу в Лиге Чемпионов
Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк считает, что из числа английских команд "Ливерпуль" имеет наивысшие шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.
Пробившись на групповую стадию Лиги Чемпионов через квалификацию, "красные" оба своих матча — против "Севильи" и "Спартака" — завершили вничью, что ставит под угрозу их выход в плей-офф.
Однако Ван Дейк, отчаянно стремившийся перебраться на "Энфилд" минувшим летом, все равно верит в команду Юргена Клоппа.
"Думаю, "Ливерпуль" дальше других английских команд продвинется в Лиге Чемпионов. И, возможно, "Манчестер Сити".
"Способен ли кто-нибудь из них выиграть турнир? Этого никогда не знаешь. В Европе всегда сложно, и там другой стиль игры — европейские матчи всегда отличаются. Когда ты большой английский клуб, с тобой может случиться всякое в Лиге Чемпионов", — цитирует Ван Дейка Livepool Echo.
27.09.2017 22:00
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Последние комментарии:
Тронулся парень
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ему поможет только усыпление
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Ня. Перейдёшь к нам зимой, дорогой.
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for what он так licks лолбасе?
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без тебя, увы, вряд ли =(
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все фанаты колбасы умственно отсталые
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ахаха трольнул колбасу
но все сс*т на гпенсов))
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