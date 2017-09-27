Симеоне считает Куртуа одним из двух лучших голкиперов мира

Тибо Куртуа Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал Тибо Куртуа из "Челси" одним из двух лучших голкиперов мира.

В среду вечером Куртуа сразится против клуба, в котором ранее в своей карьере он провел три сезона на правах аренды. В преддверии очной встречи Симеоне похвалил 25-летнего бельгийца, но отметил, что нынешний страж ворот "Атлетико" Ян Облак ни в чем не уступает Тибо.

"Куртуа и Облак являются двумя лучшими голкиперами мира. Я ничуть не скучаю по Куртуа после того, как его место занял Облак. Они оба лучшие, никто из них не превосходит другого", — цитирует Симеоне Daily Mail.



Метки Атлетико, Куртуа, Лига Чемпионов, Симеоне, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 21:00

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  1. januzaj00 27.09.2017 21:20 # januzaj00
    Де хеа ссыт на носатого

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  2. mkcfc 27.09.2017 21:13 # mkcfc
    Де хеа реально лучший кипер на сегодняшний день. Не вижу никого лучше. Хотя говорят ноер. Буффон. Очень спорно

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  3. geronimo 27.09.2017 21:13 # geronimo
    Ща скумо6ляди будут свою дырку дехею сувать в этот список.

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  4. stretfordend 27.09.2017 21:12 # stretfordend
    ДДХ лучше обоих

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  5. role-playin 27.09.2017 21:02 # role-playin
    Но ведь дехеа топ...

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