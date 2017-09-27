Симеоне считает Куртуа одним из двух лучших голкиперов мира
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал Тибо Куртуа из "Челси" одним из двух лучших голкиперов мира.
В среду вечером Куртуа сразится против клуба, в котором ранее в своей карьере он провел три сезона на правах аренды. В преддверии очной встречи Симеоне похвалил 25-летнего бельгийца, но отметил, что нынешний страж ворот "Атлетико" Ян Облак ни в чем не уступает Тибо.
"Куртуа и Облак являются двумя лучшими голкиперами мира. Я ничуть не скучаю по Куртуа после того, как его место занял Облак. Они оба лучшие, никто из них не превосходит другого", — цитирует Симеоне Daily Mail.
27.09.2017 21:00
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Последние комментарии:
Де хеа ссыт на носатого
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Де хеа реально лучший кипер на сегодняшний день. Не вижу никого лучше. Хотя говорят ноер. Буффон. Очень спорно
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Ща скумо6ляди будут свою дырку дехею сувать в этот список.
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ДДХ лучше обоих
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Но ведь дехеа топ...
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