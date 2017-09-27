FA поддержала апелляцию "Лестера" по Адриену Силве

"Лестер", наконец, приблизился к тому, чтобы зарегистрировать полузащитника Адриена Силву своим игроком, заручившись поддержкой влиятельного сторонника в лице FA.

Напомним, ФИФА отказалась зарегистрировать переход Силвы из "Спортинга" в "Лестер" за 25 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, поскольку "лисы" опоздали с подачей подтверждающих документов на 14 секунд.



После нескольких недель консультаций с юристами, на текущей неделе клуб с "Кинг Пауэр" направил апелляцию на решение ФИФА, попросив все-таки зарегистрировать трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии.



И вот сегодня официальный представитель ФИФА подтвердил Daily Mirror, что апелляция "Лестера" получена и в данный момент рассматривается. Также сообщается, что прошение "Лестера" поддержала Ассоциация.



Добавим, что в данный момент Силва находится в Англии, но не имеет права ни играть за "Лестер", ни даже тренироваться с командой Крейга Шекспира. Адриен самостоятельно поддерживает свою форму на базе "лис".