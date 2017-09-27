Руни возобновил тренировки после рассечения
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял участие в тренировке команды накануне матча Лиги Европы против "Аполлона", несмотря на полученное в минувший уикенд рассечение над левым глазом.
Это рассечение Уэйн получил от руки защитника "Борнмута" Саймона Фрэнсиса. Кровь буквально залила лицо Руни, и тот был вынужден закончить игру в начале второго тайма.
Однако сегодня, сообщает Sky Sports, 31-летний Руни тренировался в общей группе. Ожидается, что экс-капитан сборной Англии появится на поле "Гудисон Парк" в четверг вечером против команды из Лимасола.
А вот кто отсутствовал в общей группе, так это защитники Майкл Кин с Филом Ягиелкой и полузащитник Джеймс Маккарти, которые все еще восстанавливаются после травмы.
27.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
это он плачит кровью а все подумали что рассечение ахах
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как брат Саб-Зиро
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Крепись Шрек
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