Руни возобновил тренировки после рассечения

Уэйн Руни Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял участие в тренировке команды накануне матча Лиги Европы против "Аполлона", несмотря на полученное в минувший уикенд рассечение над левым глазом.

Это рассечение Уэйн получил от руки защитника "Борнмута" Саймона Фрэнсиса. Кровь буквально залила лицо Руни, и тот был вынужден закончить игру в начале второго тайма.

Однако сегодня, сообщает Sky Sports, 31-летний Руни тренировался в общей группе. Ожидается, что экс-капитан сборной Англии появится на поле "Гудисон Парк" в четверг вечером против команды из Лимасола.

А вот кто отсутствовал в общей группе, так это защитники Майкл Кин с Филом Ягиелкой и полузащитник Джеймс Маккарти, которые все еще восстанавливаются после травмы.



Метки Руни, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 19:00

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  1. bezviz 27.09.2017 19:27 # bezviz
    это он плачит кровью а все подумали что рассечение ахах

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  2. monsieurgood 27.09.2017 19:14 # monsieurgood
    как брат Саб-Зиро

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  3. sj606 27.09.2017 19:03 # sj606
    Крепись Шрек

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