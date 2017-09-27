Руни возобновил тренировки после рассечения

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял участие в тренировке команды накануне матча Лиги Европы против "Аполлона", несмотря на полученное в минувший уикенд рассечение над левым глазом.

Это рассечение Уэйн получил от руки защитника "Борнмута" Саймона Фрэнсиса. Кровь буквально залила лицо Руни, и тот был вынужден закончить игру в начале второго тайма.



Однако сегодня, сообщает Sky Sports, 31-летний Руни тренировался в общей группе. Ожидается, что экс-капитан сборной Англии появится на поле "Гудисон Парк" в четверг вечером против команды из Лимасола.



А вот кто отсутствовал в общей группе, так это защитники Майкл Кин с Филом Ягиелкой и полузащитник Джеймс Маккарти, которые все еще восстанавливаются после травмы.