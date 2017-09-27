Хемед дисквалифицирован на три матча за умышленную грубость

Нападающий "Брайтона" Томер Хемед был дисквалифицирован за грубую игру против защитника "Ньюкасла" Деандре Йедлина в воскресном матче Премьер-Лиги.

Напомним, именно Хемед забил единственный гол, который обеспечил "чайкам" победу. Томер провел на поле весь матч целиком, а на 88-й минуте наступил на ногу Йедлину.



Судейская бригада проглядела этот инцидент, однако FA, пользуясь своим правом, выдвинула обвинения в адрес 30-летнего израильтянина на основании изучения видеоповторов.



Хемед отказался признать, что совершил умышленную грубость, однако независимая комиссия Ассоциации единодушно сочла вину игрока доказанной.



Таким образом, теперь грубиян будет наказан дисквалификацией на три следующих матча Премьер-Лиги: против "Арсенала", "Эвертона" и "Вест Хэма".



