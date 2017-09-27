Габриэль Жезус не начинал переговоры о новом контракте

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что клуб пока не вступал с ним в переговоры о новом контракте.

Перебравшись на "Этихад" в январе из "Палмейраса", бразильский талант сразу же принялся демонстрировать футбол высочайшего уровня и сейчас имеет на своем счету 12 голов в 19 матчах.



И хотя действующий контракт Габриэля истекает только через четыре года, на старте этого сезона появились слухи, что "горожане" хотят наградить свою восходящую звезду новой сделкой на улучшенных условиях. Однако эта информация не соответствует действительности.



"Новый контракт? Его не существует. Я ничего не знаю об этом. Я пока не получал никаких предложений. "Сити" не обращался ни ко мне, ни к моему агенту. Поэтому никакого процесса переговоров нет. Я сосредоточен на том, чтобы помогать "Манчестер Сити", — цитирует Жезуса Sky Sports.