Конте хочет прервать гегемонию испанских клубов в Европе

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется прервать гегемонию "Реала" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Начиная с 2014 года, испанские клубы неизменно побеждают в Лиге Чемпионов: трижды трофей достался "Реалу", еще раз "Барселоне", а "Атлетико" дважды выходил в финалы.



Конте хочет поменять сложившуюся ситуацию и вместе с "Челси" вернуть Премьер-Лиге статус самой сильного чемпионата планеты.



"Последние несколько лет испанские клубы доминируют в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Они обладают сильным составом и имеют богатый опыт выступлений в турнире. Мы должны сделать все, чтобы изменить эту традицию", - цитирует Конте официальный сайт "синих".