Конте хочет прервать гегемонию испанских клубов в Европе
Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется прервать гегемонию "Реала" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов.
Начиная с 2014 года, испанские клубы неизменно побеждают в Лиге Чемпионов: трижды трофей достался "Реалу", еще раз "Барселоне", а "Атлетико" дважды выходил в финалы.
Конте хочет поменять сложившуюся ситуацию и вместе с "Челси" вернуть Премьер-Лиге статус самой сильного чемпионата планеты.
"Последние несколько лет испанские клубы доминируют в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Они обладают сильным составом и имеют богатый опыт выступлений в турнире. Мы должны сделать все, чтобы изменить эту традицию", - цитирует Конте официальный сайт "синих".
27.09.2017 17:00
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Последние комментарии:
АПЛ рулит
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Смотрю на Конте и на Пепа - у обоих по 50 % сделать это. Состав Горожан побаче, конечно, в плане: звездности, мощи и скорости.
Считаю, что Испанский футбол сильнее английского, но если кто-то из Апл-их сокрушит "великую 2-ку" Испании, то задоначу на доширак всему фапл'у на год. Однако, есть еще и АТЛЕТИКО. В общем, удачи Конте и Гвардиоле. Серьезно, удачи
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этот мутант с париком скоро будет уволен, какое нах прервать гегемонию?! Лучше бы подумал над тем как не опозориться в ЛЧ!
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Пора бы. Пока англичане хорошо стартовали. Сегодня надо укреплять успех.
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