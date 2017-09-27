Конте хочет прервать гегемонию испанских клубов в Европе

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется прервать гегемонию "Реала" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Начиная с 2014 года, испанские клубы неизменно побеждают в Лиге Чемпионов: трижды трофей достался "Реалу", еще раз "Барселоне", а "Атлетико" дважды выходил в финалы.

Конте хочет поменять сложившуюся ситуацию и вместе с "Челси" вернуть Премьер-Лиге статус самой сильного чемпионата планеты.

"Последние несколько лет испанские клубы доминируют в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Они обладают сильным составом и имеют богатый опыт выступлений в турнире. Мы должны сделать все, чтобы изменить эту традицию", - цитирует Конте официальный сайт "синих".




Метки Конте, Лига Чемпионов, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2017 17:00

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  1. morata9 27.09.2017 18:06 # morata9
    АПЛ рулит

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  2. staryi-eblan 27.09.2017 17:48 # staryi-eblan
    Смотрю на Конте и на Пепа - у обоих по 50 % сделать это. Состав Горожан побаче, конечно, в плане: звездности, мощи и скорости.

    Считаю, что Испанский футбол сильнее английского, но если кто-то из Апл-их сокрушит "великую 2-ку" Испании, то задоначу на доширак всему фапл'у на год. Однако, есть еще и АТЛЕТИКО. В общем, удачи Конте и Гвардиоле. Серьезно, удачи

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  3. pistolero-lfc 27.09.2017 17:10 # pistolero-lfc
    этот мутант с париком скоро будет уволен, какое нах прервать гегемонию?! Лучше бы подумал над тем как не опозориться в ЛЧ!

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  4. ganinilyha 27.09.2017 17:02 # ganinilyha
    Пора бы. Пока англичане хорошо стартовали. Сегодня надо укреплять успех.

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