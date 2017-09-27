Фердинанд советует МЮ выиграть Премьер-Лигу, прежде чем замахиваться на Лигу Чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рекомендовал команде Жозе Моуриньо сперва завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги, прежде чем помышлять о победе в Лиге Чемпионов.

Уверенный старт "красных дьяволов" в новом сезоне вселяет оптимизм в болельщиков, а Моуриньо говорит, что состав его команды достаточно глубок и сбалансирован для выступления на всех фронтах.



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против ЦСКА в Москве Фердинанд заявил, что "Юнайтед" должен сделать своим приоритетом Премьер-Лигу — лишь после возвращения себе титула можно будет замахнуться на победу в элитном европейском соревновании.



"Думаю, со стороны "Юнайтед" было бы мудро проявить скромность, когда речь заходит о Лиге Чемпионов. Нынешний "Юнайтед" невозможно сравнивать с тем, которым он был 10 лет назад, когда мы последний раз выигрывали Лигу Чемпионов".



"У них разные составы, да и функционируют они по-разному. В данный момент они все еще на пути возвращения былого могущества. Они должны многого добиться и для начала должны выиграть Премьер-Лигу".



"Они должны постараться сделать это в первую очередь, закрепив свой статус, после чего можно будет начать засматриваться на Лигу Чемпионов, рассуждая о себе как об одном из претендентов на победу".



"Будучи реалистом, я не представляю себе, что "Юнайтед" продвинется дальше полуфинала в этом сезоне", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.