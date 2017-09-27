"Эвертон" обсуждает новый контракт с Идриссой Гейе

"Эвертон" вступил в переговоры со своим опорным полузащитником Идриссой Гейе о новом контракте.

Летом прошлого года "ирискам" посчастливилось приобрести Гейе у вылетевшей из Премьер-Лиги "Астон Виллы" всего за 7.7 миллионов фунтов. Перебравшись на "Гудисон Парк", Идрисса подтвердил свою репутацию одного из лучших опорников дивизиона.



В дебютном сезоне в "Эвертоне" Гейе провел 35 матчей с учетом всех соревнований, и своей игрой, как поговаривают, привлек интерес ряда клубов Премьер-Лиги и Европы, включая "Арсенал". Однако расставание с сенегальцем, вчера отметившим свое 28-летие, совершенно не входит в планы тренера Рональда Кумана.



Как стало известно ESPN от близкого к самому Гейе источника, в данный момент "ириски" работают над новым контрактом для Идриссы, собираясь перевести того в число самых высокооплачиваемых игроков клуба.