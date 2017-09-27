Конте помог "Спартаку" сдержать "Ливерпуль"

Конте и Каррера Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что инструкции от Антонио Конте помогли его команде сдержать "Ливерпуль" накануне вечером.

На протяжении нескольких лет Каррера ассистировал Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. Старые связи помогли Массимо выработать оптимальный план на игру с "Ливерпулем": Конте проконсультировал своего подопечного, благодаря чему "Спартаку" удалось набрать во вторник одно очко.

"Мы обсуждали ситуацию в "Спартаке", личные дела и то, как каждый из нас провел отпуск. Про "Ливерпуль" мы разговаривали всего пару минут, но помощь Антонио пригодилась нам", - приводит слова Карреры Goal.




Метки Конте, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Спартак

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1641

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  1. pistolero-lfc 27.09.2017 14:36 # pistolero-lfc
    норм совет - автобус после забитого гола. конте так чемпик выиграл

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  2. bezviz 27.09.2017 14:26 # bezviz
    ахах Конте обоссал клоппа при помощи спартака, представьте что будет в матче с Челси))

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  3. yxaxaxaxaxa 27.09.2017 14:23 # yxaxaxaxaxa
    а на этот матч еще кто то билеты купил...
    даже по телеку время потраченное жалко

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  4. spartan 27.09.2017 14:09 # spartan
    Клопп на Анфилде обоссыт парик Конче

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  5. sellman 27.09.2017 14:05 # sellman
    В то время, как Почетино в открытую признается в своей ориентации, Конте учит своего бастарда ссать на портовую бичарню

    Уровень!

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  6. akadam 27.09.2017 14:05 # akadam
    Конте:
    Здорово.
    Выставите автобус.
    Тяните время.
    Валяйтесь на газоне.
    Приготовьте каталку.
    Пока.

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  7. mr-terry 27.09.2017 14:05 # mr-terry
    топытопытопытоп

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