Конте помог "Спартаку" сдержать "Ливерпуль"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что инструкции от Антонио Конте помогли его команде сдержать "Ливерпуль" накануне вечером.

На протяжении нескольких лет Каррера ассистировал Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. Старые связи помогли Массимо выработать оптимальный план на игру с "Ливерпулем": Конте проконсультировал своего подопечного, благодаря чему "Спартаку" удалось набрать во вторник одно очко.



"Мы обсуждали ситуацию в "Спартаке", личные дела и то, как каждый из нас провел отпуск. Про "Ливерпуль" мы разговаривали всего пару минут, но помощь Антонио пригодилась нам", - приводит слова Карреры Goal.