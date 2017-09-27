Конте помог "Спартаку" сдержать "Ливерпуль"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что инструкции от Антонио Конте помогли его команде сдержать "Ливерпуль" накануне вечером.
На протяжении нескольких лет Каррера ассистировал Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. Старые связи помогли Массимо выработать оптимальный план на игру с "Ливерпулем": Конте проконсультировал своего подопечного, благодаря чему "Спартаку" удалось набрать во вторник одно очко.
"Мы обсуждали ситуацию в "Спартаке", личные дела и то, как каждый из нас провел отпуск. Про "Ливерпуль" мы разговаривали всего пару минут, но помощь Антонио пригодилась нам", - приводит слова Карреры Goal.
27.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
норм совет - автобус после забитого гола. конте так чемпик выиграл
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ахах Конте обоссал клоппа при помощи спартака, представьте что будет в матче с Челси))
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а на этот матч еще кто то билеты купил...
даже по телеку время потраченное жалко
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Клопп на Анфилде обоссыт парик Конче
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В то время, как Почетино в открытую признается в своей ориентации, Конте учит своего бастарда ссать на портовую бичарню
Уровень!
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Конте:
Здорово.
Выставите автобус.
Тяните время.
Валяйтесь на газоне.
Приготовьте каталку.
Пока.
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топытопытопытоп
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